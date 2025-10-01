Εξαιρετικά κρίσιμη είναι πλέον η κατάσταση της υγείας του Πάνου Ρούτσι, ο οποίος εξακολουθεί την απεργία πείνας για 17η ημέρα, επιζητώντας να ικανοποιηθεί το αίτημα εκταφής του γιου του Ντένις, θύματος στην τραγωδία των Τεμπών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΕΚΑΒ, ο Πάνος Ρούτσι, δεν αποδέχτηκε σήμερα (1/10) να υποβληθεί στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και εργαστηριακούς ελέγχους, προκειμένου να διασφαλιστεί η υγεία του, γεγονός που επιδεινώνει την κρίσιμη κατάστασή του, μετά την απεργία πείνας που κάνει.

Η ιατρική ομάδα που παρακολουθεί τον Πάνο Ρούτσι, εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με την κατάσταση της υγείας του.

Στην ανακοίνωση αναφέρονται οι γιατροί Όλγα Κοσμοπούλου (παθολόγος-λοιμωξιολόγος), Μαρία Καραμπέλη (παθολόγος-εντατικολόγος), Δημήτρης Ζιαζιάς (παθολόγος), Χρυσούλα Μπότση (πνευμονολόγος) και Αγάπη Ηλιάκη (ειδικευόμενη παθολογίας). Όπως τονίζουν, «τα χρονικά περιθώρια στενεύουν» και καλούν τις αρμόδιες αρχές να μην αφήσουν τον πατέρα ενός από τους νεκρούς των Τεμπών να υποστεί μη αναστρέψιμη βλάβη.

Όπως σημειώνει η παθολόγος Όλγα Κοσμοπούλου το βάρος του Πάνου Ρούτσι είναι χαμηλότερο από το αναμενόμενο για τις ημέρες που έχει κάνει απεργία πείνας, ενώ τον επιβαρύνει η συνθήκη μέσα στην οποία πραγματοποιεί τον αγώνα του, καθώς δεν βρίσκεται ξαπλωμένος σε ένα κρεβάτι, αλλά είναι σε συνεχή δραστηριότητα και επαφή με τον κόσμο.

Την βαριά κλινική εικόνα επιβεβαιώνει και ανακοίνωση που εξέδωσαν το απόγευμα της Τετάρτης 01/10/2025 οι υπεύθυνοι του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ), κλιμάκιο του οποίου βρέθηκε στο πλευρό του απεργού πείνας, όμως, ο ίδιος αρνήθηκε κάθε βοήθεια.

Η ανακοίνωση του ΕΚΑΒ

«Από την έναρξη της απεργίας πείνας στο Σύνταγμα, το ΕΚΑΒ έχει διασφαλίσει την επιχειρησιακή του ετοιμότητα με σταθερή παρουσία πληρωμάτων ασθενοφόρου ή μοτοσικλετών της Ομάδας Άμεσης Επέμβασης, όπως άλλωστε προβλέπεται για το κέντρο της Αθήνας.

Οι διασώστες του ΕΚΑΒ παρακολουθούν καθημερινά και σε τακτά χρονικά διαστήματα την κατάσταση της υγείας του απεργού πείνας με έλεγχο ζωτικών σημείων και κλινικής εικόνας, επισημαίνοντας διαρκώς την αναγκαιότητα τακτικού ιατρικού και εργαστηριακού ελέγχου για τη διασφάλιση της υγείας του.

Ωστόσο, μέχρι και σήμερα ο ίδιος δεν έχει αποδεχθεί να υποβληθεί σε τέτοιου είδους εξετάσεις, γεγονός που καθιστά ακόμη πιο κρίσιμη την παρακολούθηση και την ετοιμότητα για άμεση και ασφαλή διακομιδή του σε νοσοκομείο, εφόσον αυτό καταστεί αναγκαίο.

Επισημαίνεται ότι μετά και την επιστροφή του από ξενοδοχείο, σήμερα το απόγευμα, τον επισκέφθηκε κλιμάκιο του ΕΚΑΒ και αρνήθηκε εκ νέου κάθε ιατροφαρμακευτική φροντίδα».

Ο πατέρας του Ντένις, Πάνος Ρούτσι πάσχει από χρόνια προβλήματα υγείας και επιπροσθέτως, αυτή τη στιγμή υποφέρει από ορθοστατική υπόταση, υπογλυκαιμία, έχει ευάλωτη καρδιά και πολύ χαμηλό ανοσοποιητικό σύστημα, ενώ κινδυνεύει ανά πάσα στιγμή από λοιμώξεις.

Οι γιατροί του συνέστησαν να μην συναντά κόσμο και να είναι όσο το δυνατόν περισσότερο απομονωμένος, καθώς η ζωή του βρίσκεται σε σοβαρό κίνδυνο.

Ιδιαίτερα επιβαρυντικό ρόλο παίζει, επίσης, και το γεγονός πώς βρίσκεται εκτεθειμένος στις θερμοκρασίες του περιβάλλοντος. Θα είχε καλύτερη πρόγνωση και μεγαλύτερη αντοχή αν ήταν ξαπλωμένος σε κρεβάτι δωματίου ή νοσοκομείου, έχουν γνωματεύσει οι γιατροί.

Το πρωί βρέθηκε σε δωμάτιο ξενοδοχείου και ξεκουράστηκε για λίγες ώρες, όμως, τώρα επέστρεψε και πάλι στο πόσο του στην Πλατεία Συντάγματος.

Αναβλήθηκε για την ερχόμενη εβδομάδα η εκταφή του γιου του Πάνου Ρούτσι

Στο μεταξύ, παρότι ορίστηκε να γίνει η εκταφή του γιου του Πάνου Ρούτσι, την Παρασκευή (3/10), υπήρξε αίτημα της συνηγόρου του, Ζωής Κωνσταντοπούλου να δοθεί αναβολή στην εκταφή, προκειμένου να οριστεί τεχνικός σύμβουλος.

Το αίτημα έγινε δεκτό από τις εισαγγελικές αρχές και η εκταφή του Ντένις Ρούτσι, ορίστηκε να γίνει την ερχόμενη εβδομάδα.