Μια εντυπωσιακή επίδειξη των επιχειρησιακών δυνατοτήτων των Ειδικών Δυνάμεων και των Δυνάμεων Ειδικών Επιχειρήσεων πραγματοποιήθηκε στην Πάχη Μεγάρων, αναδεικνύοντας το υψηλό επίπεδο ετοιμότητας των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων.

Η εκδήλωση έφερε έντονο στρατιωτικό και διπλωματικό συμβολισμό, καθώς αποτέλεσε το επίκεντρο της επίσημης επίσκεψης του Γάλλου Αρχηγού ΓΕΕΘΑ στην Ελλάδα.

Την επίδειξη παρακολούθησαν από κοντά ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, Στρατηγός Δημήτριος Χούπης, και ο Γάλλος ομόλογός του, Στρατηγός Φαμπιέν Μαντόν. Η κοινή παρουσία των δύο ηγετών στην Πάχη υπογραμμίζει τη διαρκώς ενισχυόμενη στρατηγική σχέση μεταξύ Αθήνας και Παρισιού, με ιδιαίτερη έμφαση στην αμυντική θωράκιση και τη στρατιωτική συνεργασία.

Στο πεδίο της επίδειξης, οι ελληνικές Ειδικές Δυνάμεις ξεδίπλωσαν το φάσμα των δυνατοτήτων τους σε ένα σύνθετο περιβάλλον που συνδύαζε θαλάσσιες και χερσαίες επιχειρήσεις. Η δραστηριότητα εστίασε στους εξής πυλώνες:

Εκπαίδευση και Συντονισμός: Ανάδειξη της αρμονικής συνεργασίας των μονάδων ειδικών επιχειρήσεων.

Τακτική Υπεροχή: Εφαρμογή σύγχρονων επιχειρησιακών σχεδίων σε πραγματικό χρόνο.

Συμβολισμός Τοποθεσίας: Η Πάχη Μεγάρων, ως πάγιο κέντρο εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, επιλέχθηκε για να τονιστεί η σταθερή επιχειρησιακή συνέχεια.

Εμβάθυνση των αμυντικών δεσμών

Σημειώνεται πως η επίσκεψη του Στρατηγού Μαντόν ακολουθεί τις πρόσφατες ετήσιες επιτελικές συνομιλίες Ελλάδας – Γαλλίας που διεξήχθησαν στο Παρίσι.

Η αμυντική συνεργασία των δύο χωρών έχει αναβαθμιστεί ριζικά τα τελευταία έτη, με τις κοινές ασκήσεις και την ανταλλαγή τεχνογνωσίας να επιβεβαιώνουν τη βούληση για μια σταθερή και βαθιά στρατηγική συμμαχία στην περιοχή της Μεσογείου και της Ευρώπης.