Μια εντυπωσιακή επίδειξη ισχύος και επιχειρησιακής ετοιμότητας πραγματοποίησαν οι μονάδες Πυροβολικού της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Θράκης (ΑΣΔΙΘ).

Στο πλαίσιο προγραμματισμένης άσκησης υψηλής έντασης, τα ελληνικά πληρώματα απέδειξαν στην πράξη τι σημαίνει απόλυτος συντονισμός, εκτελώντας βολές ακριβείας που βρήκαν το στόχο τους «στην ώρα τους».

Η δραστηριότητα των μονάδων εξελίχθηκε κάτω από απαιτητικά σενάρια προσομοίωσης σύγχρονων επιχειρήσεων, δοκιμάζοντας τα αντανακλαστικά, την ταχύτητα και την ευστοχία του προσωπικού.