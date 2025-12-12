Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η Τακτική Άσκηση Μετά Στρατευμάτων (ΤΑΜΣ) «ΧΡΥΣΟ ΞΙΦΟΣ – 25» της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Ηπείρου και Μακεδονίας/ NRDC-GR «ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ».

Μάλιστα την Πέμπτη πραγματοποιήθηκε και η ημέρα διακεκριμένων επισκεπτών στο Πεδίο Βολής – Πεδίο Ασκήσεων «ΑΣΚΟΥ-ΠΡΟΦΗΤΗ» στην περιοχή του Λαγκαδά Θεσσαλονίκης.

Στην περιοχή για να παρακολουθήσουν την άσκηση παραβρέθηκε μεταξύ άλλων ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού, Αντιστράτηγος Γεώργιος Κωστίδης.

Στην άσκηση συμμετείχαν τμήματα και μέσα της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Θράκης (ΑΣΔΙΘ) «ΘΡΑΚΗ», της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Αιγαίου και Ανατολικής Μεσογείου (ΑΣΔΑΑΜ) «ΑΙΓΕΑΣ», της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου (ΔΕΠ), της ΙΙας Μηχανοκίνητης Μεραρχίας Πεζικού (ΙΙ Μ/Κ ΜΠ) «ΕΛΑΣΣΩΝ», της 34ης Μηχανοκίνητης Ταξιαρχίας (34 Μ/Κ ΤΑΞ) «ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΟΥ ΔΙΑΛΕΤΗ», της ΧΧΙV Τεθωρακισμένης Ταξιαρχίας (XXIV ΤΘΤ) «1ο ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΙΠΠΙΚΟΥ–ΦΛΩΡΙΝΑ», της 8ης Μηχανοποιημένης Ταξιαρχίας (8 Μ/Π ΤΑΞ) «ΗΠΕΙΡΟΣ», της 71ης Αερομεταφερόμενης Ταξιαρχίας (71 Α/Μ ΤΑΞ) «ΠΟΝΤΟΣ», της 1ης Ταξιαρχίας Αεροπορίας Στρατού (1η ΤΑΞΑΣ) «ΚΙΛΚΙΣ ΛΑΧΑΝΑ», και της Τακτικής Διοίκησης του 33 Μηχανοκίνητου Συντάγματος Πεζικού (ΤΔ 33 Μ/Κ ΣΠ) «ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΚΥΔΩΝΙΩΝ».

Επίσης δύο ζεύγη αεροσκαφών F-16 και ένα μεταγωγικό αεροσκάφους C – 130 της Πολεμικής Αεροπορίας.

Επιπρόσθετα, στην άσκηση συμμετείχε μία Διμοιρία Ελαφρού Πεζικού του Στρατού της Αλβανίας, μία Διμοιρία Πεζικού του Στρατού της Βουλγαρίας, μία Αεροκίνητη ομάδα του Στρατού της Ιταλίας, μία ομάδα Ειδικών Δυνάμεων της Πορτογαλίας καθώς και Παρατηρητές από την Ισπανία, την Ουγγαρία και τη Ρουμανία.

Κατά την διεξαγωγή της άσκησης οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να εξασκηθούν σε σενάρια επιθετικών επιχειρήσεων τακτικού επιπέδου με ευρεία χρήση Συστημάτων Μη Επανδρωμένων Αεροχημάτων (ΣμηΕΑ), καθώς και σε Επιχειρήσεις Ειδικών Δυνάμεων σε βάθος, με χρήση αλεξιπτωτιστών, με σκοπό τη βελτίωση της εκπαίδευσης και των επιχειρησιακών δυνατοτήτων των εθνικών Σχηματισμών εναντίον ισχυρού αντιπάλου προς υπεράσπιση της εδαφικής ακεραιότητας.

Μετά το πέρας της ασκήσεως ακολούθησε στατική επίδειξη καινοτόμων και οπλικών συστημάτων σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο.

Την τελική φάση της άσκησης παρακολούθησαν μεταξύ άλλων ο Διοικητής της 1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ/EU-ΟHQ «ΑΧΙΛΛΕΑΣ» Αντιστράτηγος Σταύρος Παπασταθόπουλος, ο Διοικητής της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Αιγαίου και Ανατολικής Μεσογείου (ΑΣΔΑΑΜ) «ΑΙΓΕΑΣ» Αντιστράτηγος Δημήτριος Βακεντής, ο Διοικητής της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Ηπείρου-Μακεδονίας (ΑΣΔΗΜ) «ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ» Αντιστράτηγος Αθανάσιος Γαρίνης, ο Διοικητής της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου (ΔΕΠ) Αντιστράτηγος Γεώργιος Μανουράς, και ο Διοικητής της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Θράκης (ΑΣΔΙΘ) «ΘΡΑΚΗ» Αντιστράτηγος Παναγιώτης Καβιδόπουλος.