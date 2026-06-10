Επιδημία χολέρας σαρώνει την πολιτεία Μπόρνο της βορειοανατολικής Νιγηρίας. Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση της διεθνούς ανθρωπιστικής οργάνωσης «Γιατροί Χωρίς Σύνορα» , η θανατηφόρος νόσος έχει ήδη στοιχίσει τη ζωή σε 74 ανθρώπους, ενώ οι μολύνσεις έχουν ξεπεράσει τις 7.000 από τις αρχές Μαΐου.

Σύμφωνα με την οργάνωση η νόσος έχει εξαπλωθεί σε 14 από τις 27 τοπικές διοικητικές περιοχές της πολιτείας και έρχεται να προστεθεί σε ένα ήδη διαλυμένο σύστημα υγείας, το οποίο μετρά σχεδόν δύο δεκαετίες βαθιάς κρίσης λόγω εξέγερσης της τζιχαντιστικής οργάνωσης Μπόκο Χαράμ.

Ρεκόρ μολύνσεων και γεωγραφική εξάπλωση

Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα γνωστοποίησαν ότι έχουν προσφέρει περίθαλψη σε συνολικά 7.439 ασθενείς με χολέρα στις δομές τους, με τον ημερήσιο μέσο όρο να αγγίζει τα 185 νέα περιστατικά.

Το πιο ανησυχητικό στοιχείο καταγράφηκε την περασμένη εβδομάδα, όταν μέσα σε ένα και μόνο εικοσιτετράωρο εντοπίστηκαν 500 νέα κρούσματα, σημειώνοντας τον υψηλότερο ημερήσιο αριθμό από την έναρξη της επιδημίας.

Τα αίτια: Τοξικό περιβάλλον και έλλειψη πόσιμου νερού

Η Χολέρα αποτελεί ενδημική και εποχική ασθένεια για τη Νιγηρία.

Σύμφωνα με τα επίσημα κυβερνητικά στοιχεία μόλις το 14% του πληθυσμού της Νιγηρίας , η οποία έχει πάνω από 200 εκατομμύρια κατοίκους, έχει σταθερή πρόσβαση σε ασφαλές και καθαρό πόσιμο νερό.

Στην πολιτεία Μπόρνο, οι ανεπαρκείς υποδομές αποχέτευσης, τα λιμνάζοντα ύδατα και η σχεδόν ανύπαρκτη πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες υγείας δημιουργούν το τέλειο περιβάλλον για τη ραγδαία εξάπλωση του βακτηρίου της χολέρας.