Ένα ακόμη περιστατικό τηλεφωνικής απάτης καταγράφηκε στο Ηράκλειο, με θύμα μια 65χρονη γυναίκα, που πείστηκε από επιτήδειους να παραδώσει τα τιμαλφή της.

Οι δράστες επανήλθαν με τη γνωστή μέθοδο των «λογιστών», αυτή τη φορά όμως επινόησαν ένα νέο δήθεν κρατικό βοήθημα, το οποίο ονόμασαν «επίδομα χρυσαφικών». Άνδρας τηλεφώνησε στη γυναίκα, ισχυριζόμενος ότι είναι λογιστής, και της ανέφερε πως για να λάβει το υποτιθέμενο επίδομα θα έπρεπε να δηλώσει και να καταγράψει τα κοσμήματά της.

Λίγη ώρα αργότερα, μετά από συνεννόηση για ραντεβού, άγνωστος άνδρας εμφανίστηκε στο σπίτι της. Η 65χρονη, πεισμένη ότι πρόκειται για νόμιμη διαδικασία, του παρέδωσε τη μπιζουτιέρα με όλα της τα χρυσαφικά.

Όταν διαπίστωσε ότι τα χρήματα δεν καταβλήθηκαν ποτέ, κατάλαβε ότι είχε πέσει θύμα απάτης και απευθύνθηκε στην αστυνομία. Ωστόσο, τα κοσμήματα είχαν ήδη κάνει «φτερά».