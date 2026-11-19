Περισσότερα από 860.000 νοικοκυριά έχουν ήδη καταθέσει αίτηση για τη φετινή επιδότηση θέρμανσης, η οποία εμφανίζεται ενισχυμένη κατά 30%, ξεκινώντας από τα 100 ευρώ και φτάνοντας έως και τα 1.560 ευρώ στις περιοχές της χώρας με πολύ χαμηλές θερμοκρασίες.

Η ανταπόκριση των πολιτών είναι εντυπωσιακή. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ολοκληρώνεται στις 4 Δεκεμβρίου, ενώ η προκαταβολή θα πιστωθεί στους λογαριασμούς των δικαιούχων το αργότερο μέχρι τις 23 Δεκεμβρίου, λίγο πριν από τα Χριστούγεννα.

Η διαδικασία πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας myΘέρμανση, με τη χρήση των προσωπικών κωδικών πρόσβασης στο Taxisnet.

Βασική προϋπόθεση αποτελεί η δήλωση ενός ενεργού τραπεζικού λογαριασμού (IBAN) στην ΑΑΔΕ, στον οποίο ο αιτών να εμφανίζεται ως δικαιούχος ή συνδικαιούχος. Επιπλέον, κάθε νοικοκυριό δικαιούται ενίσχυση για ένα μόνο είδος καυσίμου ή ενέργειας και αποκλειστικά για την κύρια κατοικία του.

Όσον αφορά τις προμήθειες πετρελαίου, είναι υποχρεωτικό ο ΑΦΜ και ο αριθμός παροχής ηλεκτρικού ρεύματος στα παραστατικά να συμπίπτουν απόλυτα με εκείνα που έχουν δηλωθεί στην αίτηση.

Επίδομα θέρμανσης: Παγίδες και λάθη που κοστίζουν

Εμπλοκές καταγράφονται συχνά σε διπλοκατοικίες που μοιράζονται κοινό μετρητή ρεύματος, καθώς και στις περιπτώσεις όπου οι αποδείξεις αγοράς πετρελαίου εκδίδονται σε διαφορετικό ΑΦΜ από αυτόν του ατόμου που έκανε την αίτηση στο myΘέρμανση. Εάν δεν γίνουν έγκαιρα οι απαραίτητες διορθώσεις, το επίδομα χάνεται.

Παράλληλα, όσοι είναι ενταγμένοι στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (ΚΟΤ) εξαιρούνται από την επιδότηση θέρμανσης μέσω ηλεκτρικού ρεύματος, ενώ ένας συγκεκριμένος αριθμός παροχής ρεύματος δεν επιτρέπεται να δηλωθεί από δύο διαφορετικούς δικαιούχους για την ίδια χρονική περίοδο.

Αυξημένη προσοχή χρειάζεται και στις πολυκατοικίες με κεντρική θέρμανση πετρελαίου, όπου ο ρόλος του διαχειριστή είναι καθοριστικός για να προχωρήσει η διαδικασία.

Συγκεκριμένα, ο διαχειριστής οφείλει να περάσει στην πλατφόρμα όλα τα διαμερίσματα μαζί με τα αντίστοιχα χιλιοστά συμμετοχής τους στις δαπάνες θέρμανσης, φροντίζοντας το σύνολό τους να ισούται ακριβώς με 1.000. Μόνο εφόσον οριστικοποιηθεί και αποθηκευτεί το προφίλ της πολυκατοικίας, θα μπορέσουν οι ένοικοι να προχωρήσουν στη δική τους αίτηση.