Παρέμβαση διαμαρτυρίας στο υπουργείο Παιδείας στο Μαρούσι πραγματοποίησαν μέλη της αναρχικής συλλογικότητας «Ρουβίκωνας», διαμαρτυρόμενα για την επικίνδυνη, όπως καταγγέλλουν, κτηριακή κατάσταση των σχολικών συγκροτημάτων της χώρας.

Τα μέλη της οργάνωσης συγκεντρώθηκαν αρχικά έξω από το κτήριο του υπουργείου και στη συνέχεια εισήλθαν στον προαύλιο χώρο. Εκεί έγραψαν συνθήματα στους τοίχους, με το κεντρικό μήνυμα της διαμαρτυρίας τους να συνοψίζεται στη φράση: «Η εγκατάλειψη των σχολείων χτύπησε ταβάνι».

Σε σχετική ανακοίνωση, η οργάνωση κάνει λόγο για πλήρη κατάρρευση των σχολικών μονάδων, υπογραμμίζοντας τους καθημερινούς κινδύνους που αντιμετωπίζουν μαθητές και εκπαιδευτικοί. Συγκεκριμένα, καταγγέλλουν περιστατικά με πτώσεις σοβάδων μέσα στις τάξεις και διαρροές αερίου που απειλούν τη σωματική ακεραιότητα της σχολικής κοινότητας.

Στην ανακοίνωσή τους, τα μέλη της συλλογικότητας στρέφουν τα πυρά τους συνολικά προς το κράτος και τις κυβερνήσεις, κατηγορώντας τους για εσκεμμένη απαξίωση της δημόσιας δωρεάν παιδείας, επισημαίνοντας την αντίφαση να προωθούνται πολιτικές «αξιολόγησης» την ώρα που οι βασικές κτιριακές υποδομές αφήνονται να καταρρεύσουν.

Δείτε βίντεο από την δράση του Ρουβίκωνα: