Ζημιές στο εργοστάσιο της «Βιολάντα» στη Λάρισα προκάλεσαν μέλη της αναρχικής συλλογικότητας «Ρουβίκωνας», τα ξημερώματα του Σαββάτου 26 Σεπτεμβρίου, χρησιμοποιώντας βαριοπούλες. Η ενέργεια, σύμφωνα με την ίδια τη συλλογικότητα, έγινε σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την απόφαση να αφεθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, ο οποίος είχε κατηγορηθεί για την υπόθεση του σοβαρού εργατικού δυστυχήματος.

Όπως αναφέρει ο «Ρουβίκωνας» σε ανακοίνωσή του, η επίθεση πραγματοποιήθηκε μετά την απόφαση του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Τρικάλων να μην παραμείνει προσωρινά κρατούμενος ο ιδιοκτήτης της «Βιολάντα», αλλά να αφεθεί ελεύθερος υπό περιοριστικούς όρους.

Ο επιχειρηματίας είχε βρεθεί αντιμέτωπος με κατηγορίες για την υπόθεση του θανάτου πέντε εργατριών, οι οποίες έχασαν τη ζωή τους εν ώρα εργασίας, έπειτα από διαρροή αερίου, περίπου εννέα μήνες πριν.

Σε βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εμφανίζονται άτομα που αποδίδονται στον «Ρουβίκωνα» να προκαλούν φθορές στις τζαμαρίες του εργοστασίου, χτυπώντας τες με βαριοπούλες.

Στην ανακοίνωσή της, η συλλογικότητα υποστηρίζει ακόμη ότι ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, παρά την αποφυλάκισή του, συνεχίζει τη δραστηριότητά του και έχει προχωρήσει σε απολύσεις εργαζομένων που είχαν καταθέσει για την υπόθεση της διαρροής αερίου και των θανάτων των συναδέλφων τους.

Ο «Ρουβίκωνας» αναφέρεται εκτενώς στις πέντε εργαζόμενες που έχασαν τη ζωή τους, υπογραμμίζοντας ότι δεν αποτελούν απλώς έναν αριθμό σε μια στατιστική καταγραφή εργατικών δυστυχημάτων. Όπως σημειώνει, ήταν μητέρες, σύντροφοι και κόρες, οι οποίες εργάζονταν για να στηρίξουν τις οικογένειές τους.

Η συλλογικότητα αποδίδει στον ιδιοκτήτη την ευθύνη για τη διασφάλιση των συνθηκών εργασίας και της προστασίας των εργαζομένων, εκφράζοντας παράλληλα την έντονη αντίδρασή της στην απόφαση για την αποφυλάκισή του.

Η ανακοίνωση ολοκληρώνεται με την αναφορά στα ονόματα των πέντε εργατριών που έχασαν τη ζωή τους: Βασιλική Σκαμπαρδώνη, Έλενα Κατσαρού, Σταυρούλα Μπουκουβάλα, Αναστασία Νάσιου και Αγάπη Μπουνόβα.