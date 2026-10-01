Σε επανεκτίμηση και επικαιροποίηση του Εκτάκτου Δελτίου Επιδείνωσης Καιρού προχώρησε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), εστιάζοντας το ενδιαφέρον των επικίνδυνων φαινομένων στη νησιωτική χώρα και ιδιαίτερα στην Κρήτη, όπου αναμένεται νέος γύρος έντονων καιρικών φαινομένων.

Σύμφωνα με τα νεότερα προγνωστικά στοιχεία, οι τοπικά ισχυρές βροχές και οι καταιγίδες θα συνεχιστούν κατά διαστήματα στο νότιο Αιγαίο, με επίκεντρο την Κρήτη, διατηρώντας την περιοχή σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας.

Τα κύρια χαρακτηριστικά της κακοκαιρίας

Διάρκεια φαινομένων: Τα έντονα καιρικά φαινόμενα στην Κρήτη αναμένεται να παρουσιάσουν υποτροπή και να διατηρηθούν έως και το μεσημέρι της Κυριακής (04/10) .

Ένταση & Περιοχές: Αναμένονται ισχυρές βροχές και εκδηλώσεις καταιγίδων, οι οποίες θα είναι κατά τόπους έντονες, κυρίως στα βόρεια και ορεινά τμήματα του νησιού.

Θυελλώδεις άνεμοι: Παράλληλα, στο Αιγαίο θα συνεχίσουν να πνέουν πολύ ισχυροί έως θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι, εντάσεως 7 με 8 και τοπικά έως 9 μποφόρ, δημιουργώντας προβλήματα στις θαλάσσιες συγκοινωνίες.

Δείτε την δορυφορική εικόνα του meteo (ανανεώνεται ανά 10 λεπτά)

Συστάσεις και Πολιτική Προστασία

Οι αρμόδιες αρχές και η Πολιτική Προστασία συνιστούν στους πολίτες και τους κατοίκους της Κρήτης να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να αποφεύγουν τις μετακινήσεις σε περιοχές με αυξημένο κίνδυνο πλημμυρικών φαινομένων ή ιρλανδικές διαβάσεις, και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των τοπικών αρχών καθ’ όλη τη διάρκεια εκδήλωσης των φαινομένων.