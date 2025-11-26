Φωτορεπορτάζ; Νίκος Χριστοφάκης

Επιμέλεια: Άννα Δόλλαρη

Προθεσμία γι να απολογηθεί πήρε η γυναίκα που δολοφόνησε την πεθερά της στη Σαλαμίνα αφότου τη βασάνισε για περισσότερη από μισή ώρα αποχωρώντας από τα δικαστήρια του Πειραιά.

Ο δικηγόρος της κατηγορουμένης αφότου αποσαφήνισε ότι κανείς δεν έχει το δικαίωμα να αφαιρεί μια ανθρώπινη ζωή, έκανε λόγο για σοβαρά προβλήματα που άπτονται της προσωπικότητας της πελάτισσάς του και υποστήριξε ότι έχει τεράστιο θέμα με την διανοητική και ψυχική της κατάσταση. Είπε χαρακτηριστικά ότι τις ερχόμενες ημέρες θα προσκομίσει εκ μέρους της κατηγορούμενης όλα τα απαραίτητα έγγραφα από προηγούμενες νοσηλείες της που επιβεβαιώνουν ότι αντιμετωπίζει σοβαρά ψυχικά προβλήματα.

Εξέφρασε την άποψη ότι και ο ίδιος και η κατηγορούμενη επιθυμούν να χυθεί άπλετο φως χωρίς καμία διάθεση απόκρυψης στοιχείων ενώ παραδέχτηκε τον εθισμό της στο τζόγο και στην απώλεια μεγάλων χρηματικών ποσών, κάτι που άλλωστε δεν έχει αποκρύψει και η ίδια.

Ενδεικτικό της ψυχολογικής της κατάστασης είναι οι μαρτυρίες των αστυνομικών σύμφωνα με όσα είπε ο κ.Ταουξής, όπου η δράστης χτυπάει το κεφάλι της στον τοίχο και αρνείται να φάει.

Γύρω στις 9:30 το πρωί, η 46χρονη, που έχει παραδεχθεί το έγκλημά της, έφτασε στο Δικαστικό Μέγαρο Πειραιά. Η μεταγωγή της πραγματοποιήθηκε υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας και τη συνόδευε η αστυνομικός που είχε επιβλέψει τη μεταφορά της Ειρήνης Μουρτζούκου στα δικαστήρια της Πάτρας.

Η κατηγορούμενη, η οποία φορούσε αλεξίσφαιρο αναμένεται εντός των επόμενων ημερών να απολογηθεί. Της αποδίδεται η κατηγορία της ανθρωποκτονίας με δόλο και ενδοοικογενειακής βίας.

Στην ουσία, πρόκειται για μία από τις ελάχιστες περιπτώσεις, αν όχι την πρώτη, όπου γυναίκα σχεδιάζει και εκτελεί ληστεία μετά φόνου. Αστυνομικοί με μακρά εμπειρία σε ανθρωποκτονίες ανέφεραν ότι δεν μπορούν να θυμηθούν ανάλογο περιστατικό, ενώ και ο πρύτανης του αστυνομικού ρεπορτάζ, Πάνος Σόμπολος, τόνισε ότι οι γυναίκες συνήθως εμπλέκονται σε κλοπές ή διαρρήξεις ως συνεργοί ή ηθικοί αυτουργοί, αλλά όχι ως φυσικοί αυτουργοί σε δολοφονίες αυτού του τύπου.

Οι Αρχές εντόπισαν τη δράστιδα μέσα από το προφίλ της, γνωστή για εθισμό στον τζόγο, και από τις εικόνες των καμερών ασφαλείας, που την έδειχναν να φτάνει και να φεύγει από το σπίτι της 75χρονης. Παρά τις προσπάθειές της να αλλάξει τη φορά των καμερών, ξέχασε να απενεργοποιήσει το μικρόφωνο, με αποτέλεσμα να καταγραφεί η δολοφονία και ηχητικά.

Η δράστιδα ισχυρίστηκε ότι μπήκε στο σπίτι για να πάρει 1.100 ευρώ, τα οποία είχε χάσει στον τζόγο και ήθελε να επιστρέψει. Η πεθερά της είχε προηγουμένως δώσει στον γιο της 10.000 ευρώ για φύλαξη, αλλά κάποιος τα πήρε και ο γιος της, νιώθοντας τύψεις, μάζεψε 8.000 ευρώ για να τα επιστρέψει και υπόσχεται να δώσει τα υπόλοιπα 2.000. Η δράστιδα πήρε τα 1.100 ευρώ, τα έχασε στο τζόγο και αποφάσισε να τα πάρει κρυφά από την πεθερά της.

Μπήκε στο σπίτι, αλλά όταν το θύμα αντέδρασε, η 46χρονη το χτύπησε με ένα μπουκάλι στο κεφάλι, με αποτέλεσμα η γυναίκα να πέσει στο πάτωμα. Στη συνέχεια, σε κατάσταση σοκ, χρησιμοποίησε μαχαίρι και την κατέσφαξε. Μετά το έγκλημα επέστρεψε στο σπίτι της, πλύθηκε και πέταξε τα ρούχα που φορούσε.

Το περιστατικό συνέβη το μεσημέρι της Παρασκευής, 31 Οκτωβρίου. Οι αρχικές έρευνες ήταν ευρύτατες και οι αστυνομικοί επικεντρώθηκαν σε καταθέσεις συγγενών και άλλων που είχαν πρόσβαση στο σπίτι, ώσπου εντόπισαν τη δράστιδα, η οποία τελικά ομολόγησε.