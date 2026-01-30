Έμπλεξαν με τον… κακό τους τον καιρό στο Κορωπί και οι άνθρωποι του Δήμου, ο τοπικός Άρχοντας και οι υφιστάμενοί του. Επικαλούμενοι τις κακοκαιρίες των τελευταίων ημερών, ουσιαστικά αποποιούνται των ευθυνών τους, αφού έχουν μετατρέψει σε παράνομη χωματερή μία περιοχή που βρίσκεται κοντά στη βιομηχανική ζώνη, και συγκεκριμένα στην οδό Απόλλωνος.

Το ζήτημα δεν αφορά μόνο την αισθητική εικόνα της πόλης, αλλά και τη δημόσια υγεία. Η συσσώρευση απορριμμάτων προσελκύει τρωκτικά και έντομα, ενώ δημιουργεί εύλογες ανησυχίες για την υγιεινή και την ασφάλεια των κατοίκων.

Παρά τις επανειλημμένες αναφορές και διαμαρτυρίες προς τις αρμόδιες υπηρεσίες, οι πολίτες υποστηρίζουν ότι δεν έχει δοθεί ουσιαστική καμία λύση.

Αξίζει να σημειωθεί ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη και σαφής ενημέρωση από τη δημοτική αρχή για τα αίτια της κατάστασης, ούτε για το αν πρόκειται να ληφθούν άμεσα μέτρα. Το γεγονός αυτό, λοιπόν, εντείνει το αίσθημα αδιαφορίας και εγκατάλειψης που βιώνουν οι δημότες.

Η εικόνα, όπως θα δείτε και στις φωτογραφίες που δημοσιεύει η «Ζούγκλα», είναι τραγική και αυτά τα χάλια υποδηλώνουν μία τριτοκοσμική κατάσταση.

Οι κάτοικοι της περιοχής αλλά και όσοι μένουν σε κοντινή απόσταση από το σημείο, είναι αγανακτισμένοι και ζητούν επιτακτικά από τις αρμόδιες Αρχές να λάβουν μέτρα, να καθαρίσουν τον χώρο καθώς εκτιμούν ότι πρόκειται για μια υγειονομική βόμβα που απειλεί τη δημόσια υγεία.

Όπως θα δείτε και στις φωτογραφίες της «Ζούγκλας», υπάρχουν δεκάδες σακούλες σκουπιδιών πεταμένες στο έδαφος, από τις οποίες αποπνέουν δυσάρεστες μυρωδιές, ενώ τρόφιμα αλλά και βρόμικα αντικείμενα που είναι πεταμένα, αποτελούν εστία μόλυνσης και μετάδοσης μικροβίων, με ιδιαίτερα επιβλαβή αποτελέσματα για τον άνθρωπο και για τα ζώα.

Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων και εργαζομένων της περιοχής, πρόκειται για καθημερινό φαινόμενο αφού, όπως εξηγούν, στα σημεία αυτά μεταφέρονται συστηματικά απορρίμματα, σακούλες με τρόφιμα και οργανικά υπολείμματα, υπολείμματα φαγητών, καθώς και κοπριά από άλογα, πέραν των λοιπών αποβλήτων.

Σημειώνεται πως η ανεξέλεγκτη απόρριψη οργανικών αποβλήτων σε ανοιχτό χώρο έχει προσελκύσει τρωκτικά και έντομα, δημιουργώντας συνθήκες που εγκυμονούν σοβαρούς κινδύνους για τη δημόσια υγεία, ιδίως λόγω της αποσύνθεσης των υλικών και της συνεχούς ανανέωσής τους.

Όπως τονίζουν οι κάτοικοι, οι οποίοι δεν αντέχουν αυτή την κατάσταση πλέον, το φαινόμενο έχει παγιωθεί, καθώς η περιοχή φαίνεται να χρησιμοποιείται από τρίτους ως σημείο «εύκολης» απόρριψης απορριμμάτων, με αποτέλεσμα η έκταση και ο όγκος των αποβλήτων να αυξάνονται καθημερινά.

Τι απαντά ο Δήμος

Η «Ζούγκλα» επικοινώνησε με τον Δήμο Κρωπίας προκειμένου να πάρει απαντήσεις για το τι συμβαίνει στην περιοχή αλλά και για ποιο λόγο οι αρμόδιοι δεν έχουν κάνει κάτι μέχρι στιγμής.

Όμως ουσιαστική απάντηση από τον τοπικό άρχοντα, δηλαδή τον δήμαρχο δεν έχει υπάρξει ακόμα, αφού παρόλο που προφανώς ενημερώθηκε ότι τον αναζητούσαμε, δεν εμφανίστηκε ποτέ.

Δεν κατέστη, επίσης, εφικτή η επικοινωνία ούτε με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο, υπεύθυνο για την καθαριότητα.

Tελικά, έπειτα από πολλές προσπάθειες, εντοπίσαμε την υπεύθυνη οργάνωσης του Δήμου η οποία και ανέφερε τα εξής:

«Καταρχήν σας ενημερώνω ότι υπάρχει τεράστια έλλειψη προσωπικού και αποδυνάμωση στον Δήμο μας. Φαντάζεστε πόσο τρέχουμε τώρα μετά από τις καταστροφές που προκάλεσε η κακοκαιρία της προηγούμενης εβδομάδας ; Είναι τεράστιος ο φόρτος εργασίας. Ακόμη καθαρίζουμε πέτρες …Υπάρχει βιομηχανία στο σημείο, και πετάνε σκουπίδια ενώ δε θα έπρεπε. Έχουμε καθαρίσει το σημείο, έχουμε βάλει κάδους, αλλά είναι θέμα παιδείας, έλλειψης παιδείας όλων μας .Κανένας Δήμος δε μπορεί να είναι πίσω από τον κάθε πολίτη. Είναι και θέμα συνείδησης».