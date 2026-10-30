«Κουμπί Πανικού» (Panic Button) είχε χορηγηθεί και στα τρία θύματα του 46χρονου υπαξιωματικού του Πολεμικού Ναυτικού με τα αρχικά Γ.Θ.

Ο Γ.Θ. που συνελήφθη σήμερα, Παρασκευή 30 Οκτωβρίου, στην Λευκάδα, πραγματοποίησε εμπρηστικές επιθέσεις σε σπίτι και σε αυτοκίνητα των τριών πρώην συντρόφων του ενώ ήταν και γνωστός στις Αρχές για επεισόδια ενδοοικογενειακής βίας.

Λόγω του ιστορικού απειλών και της επικινδυνότητάς του, οι Αρχές εγκατέστησαν την εφαρμογή Panic Button στα κινητά τηλέφωνα των πρώην συντρόφων του, προκειμένου να μπορούν να ειδοποιήσουν άμεσα την Αστυνομία σε περίπτωση που βρεθούν σε κίνδυνο.

Οι εμπρηστικές επιθέσεις που πραγματοποίησε μέσα σε ένα βράδυ σημειώθηκαν στην Γλυφάδα και στο Νέο Ηράκλειο, την ώρα που ο ίδιος ήταν σε μακρά αναρρωτική άδεια λόγω ατυχήματος.

Αύριο, Σάββατο 31 Οκτωβρίου, ο επικελευστής του Πολεμικού Ναυτικού αναμένεται να παρουσιαστεί στο Ναυτοδικείο Πειραιά προκειμένου να δώσει εξηγήσεις για τους εμπρησμούς.

Βίντεο από την κάμερα ασφαλείας που κρύβει ο αξιωματικός του Π.Ν:

Το χρονικό των εμπρησμών

Σήμερα τα ξημερώματα, ο 46χρονος έβαλε φωτιά στο όχημα της 49χρονης πρώην συντρόφου του. Το αυτοκίνητο ήταν σταθμευμένο στην οδό Κρήτης 8, στο Νέο Ηράκλειο, σε πιλοτή πολυκατοικίας και καταστράφηκε ολοσχερώς. Σημειώνεται πως ζημιές προκλήθηκαν και σε διπλανό όχημα.

Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, η δράση του υπαξιωματικού του Πολεμικού Ναυτικού είχε ξεκινήσει πιο νωρίς, καθώς είχε βάλει ήδη φωτιά σε σπίτι και σε αυτοκίνητα ακόμη δύο γυναικών στη Γλυφάδα.

Συγκεκριμένα, στη 01:45, έκανε εμπρηστική επίθεση στο διαμέρισμα 36χρονης πρώην του στην οδό Βυζαντίου 131. Ο συλληφθείς έριξε εύφλεκτο υγρό και έκαψε το σπίτι της γυναίκας.

Βίντεο από το κατεστραμμένο διαμέρισμα:

Δεκαπέντε λεπτά αργότερα, πήγε στην οδό Νυμφών 21, στην ίδια περιοχή και έβαλε φωτιά και σε δύο οχήματα, τα οποία ανήκουν σε άλλη πρώην και στον νυν σύντροφό της.

Φωτογραφίες από τον εμπρησμό στα οχήματα στην οδό Νυμφών:

Για την κατάσβεση της φωτιάς στο σπίτι επιχείρησαν 18 πυροσβέστες με 6 οχήματα, οι οποίοι κατάφεραν να θέσουν την κατάσταση υπό έλεγχο. Ευτυχώς, η 36χρονη γυναίκα δεν βρισκόταν στο διαμέρισμα. Παράλληλα, για την κατάσβεση της πυρκαγιάς στα οχήματα στη Γλυφάδα κινητοποιήθηκαν τέσσερις πυροσβέστες με δύο οχήματα.

Ο 46χρονος αξιωματικός του Πολεμικού Ναυτικού είναι γνώριμος στις αστυνομικές Αρχές, καθώς έχει κατηγορηθεί στο παρελθόν για ενδοοικογενειακή βία.