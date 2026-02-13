Νέα επιστημονική έρευνα φέρνει στο φως την παρουσία δεκάδων δυνητικά επικίνδυνων χημικών ουσιών σε πρόσθετα μαλλιών (extensions), μια κατηγορία προϊόντων ομορφιάς που παραμένει σε μεγάλο βαθμό ανεπαρκώς ρυθμισμένη. Τα προϊόντα, είτε κατασκευάζονται από συνθετικές ίνες είτε από φυσικά υλικά, όπως ανθρώπινη τρίχα, συχνά υφίστανται χημική επεξεργασία για να αποκτήσουν ιδιότητες όπως ανθεκτικότητα στη φωτιά, στο νερό ή στη θερμότητα.

Η μελέτη πραγματοποιήθηκε από το Silent Spring Institute, ερευνητικό οργανισμό που ειδικεύεται στη διερεύνηση των επιπτώσεων των χημικών ουσιών στην υγεία. Οι επιστήμονες αγόρασαν 43 δημοφιλή προϊόντα από διαδικτυακά καταστήματα και σημεία πώλησης ειδών ομορφιάς και τα κατηγοριοποίησαν σε συνθετικά και βιολογικής προέλευσης. Από τα συνθετικά δείγματα, 19 ανέφεραν ότι περιείχαν επιβραδυντικά φλόγας, εννέα ήταν ανθεκτικά στη θερμότητα, τρία στο νερό, ενώ ισάριθμα έφεραν την ένδειξη «χωρίς τοξικά» ή «χωρίς PVC».

Η ανάλυση εντόπισε περισσότερες από 900 χημικές «υπογραφές», τόσο γνωστές όσο και άγνωστες. Με τη χρήση λογισμικού μηχανικής μάθησης, οι ερευνητές κατέληξαν στην ταυτοποίηση 169 χημικών ουσιών που ταξινομήθηκαν σε εννέα βασικές δομικές κατηγορίες. Τα αποτελέσματα δημοσιεύθηκαν στο επιστημονικό περιοδικό American Chemical Society «Environment & Health».

Σύμφωνα με τα ευρήματα, δεκάδες από τις ουσίες αυτές σχετίζονται με αυξημένο κίνδυνο καρκίνου, διαταραχές του ενδοκρινικού συστήματος, προβλήματα ανάπτυξης και επιπτώσεις στο ανοσοποιητικό. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται φθαλικές ενώσεις, φυτοφάρμακα, στυρένιο, τετραχλωροαιθάνιο και επιβραδυντικά φλόγας. Μόλις δύο από τα 43 προϊόντα –εκείνα που χαρακτηρίζονταν «μη τοξικά»– δεν περιείχαν επικίνδυνες ουσίες.

Επιπλέον, 48 χημικές ουσίες που εντοπίστηκαν περιλαμβάνονται σε επίσημους καταλόγους επικινδυνότητας, ενώ 12 εξ αυτών αναφέρονται στην California Proposition 65 ως συνδεόμενες με καρκίνο ή βλάβες στο αναπαραγωγικό σύστημα. Σε 36 δείγματα βρέθηκαν 17 ουσίες που σχετίζονται με καρκίνο του μαστού, ενώ περίπου το 10% περιείχε τοξικές οργανοκασσιτερικές ενώσεις σε επίπεδα που υπερβαίνουν τα όρια που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Με την παγκόσμια αγορά extensions να αναμένεται να ξεπεράσει τα 14 δισ. δολάρια έως το 2028 και τις Ηνωμένες Πολιτείες να κατέχουν ηγετική θέση στις εισαγωγές, οι ερευνητές τονίζουν την ανάγκη αυστηρότερης εποπτείας. Όπως επισημαίνει η επικεφαλής της μελέτης, Ελίσια Φράνκλιν, απαιτείται ενίσχυση των ρυθμιστικών πλαισίων ώστε να διασφαλιστεί η προστασία των καταναλωτών και να υποχρεωθούν οι εταιρείες να επενδύσουν σε ασφαλέστερες εναλλακτικές.

Στο νομοθετικό πεδίο, στην Πολιτεία της Νέας Υόρκης έχει κατατεθεί νομοσχέδιο που θα επιβάλλει την πλήρη αναγραφή συστατικών στα συνθετικά προϊόντα μαλλιών, ενώ αντίστοιχη πρωτοβουλία προωθείται και στο Νιου Τζέρσεϊ για την απαγόρευση επιβλαβών χημικών ουσιών. Παράλληλα, σε ομοσπονδιακό επίπεδο, το προτεινόμενο πακέτο νομοθετικών ρυθμίσεων «Safer Beauty Bill» προβλέπει την ανάθεση στον U.S. Food and Drug Administration (FDA) της αρμοδιότητας ελέγχου της ασφάλειας των συνθετικών πλεξούδων και extensions.