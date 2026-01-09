Αγοράκι 3 μηνών νοσηλεύεται από το απόγευμα της Πέμπτης στο Νοσοκομείο του Βόλου, μετά από έκτακτη και επικίνδυνη διακομιδή του από τη Σκιάθο.

Το βρέφος παρουσίασε παθολογικό πρόβλημα και κρίθηκε αναγκαία η άμεση μεταφορά του σε κατάλληλη νοσοκομειακή μονάδα.

Οι άνεμοι έφταναν ως και τα 8 μποφόρ, όμως ο καπετάνιος του επιβατηγού σκάφους–τράτας, Δημήτρης Διολέττας, δεν δίστασε στιγμή να μεταφέρει το αγοράκι στο Βόλο, δίνοντας μάχη με τα κύματα.

Οργανώθηκε η διακομιδή του με το ιδιωτικό σκάφος «Ζαχαρένια», το οποίο κατέπλευσε στο λιμάνι του Κατηγιώργη στις 15:15. Από εκεί, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβε το παιδί και το μετέφερε στο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται υπό στενή ιατρική παρακολούθηση.

Πηγή: Skiathoslife