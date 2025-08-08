Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στην πυρκαγιά που ξέσπασε σήμερα το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση στο Μανούτσο Κερατέας. Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 14.00 σε οικοπεδικούς χώρους και χαμηλή βλάστηση, κοντά σε οικισμούς, και κατευθύνεται νότια ενώ στο σημείο πνέουν πολύ ισχυροί άνεμοι. Επιχειρούν 190 πυροσβέστες με 7 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 44 οχήματα και πλήθος εθελοντών και εθελοντικών οχημάτων, ενώ για τον συντονισμό τους έχει διατεθεί το Κινητό Επιχειρησιακό Κέντρο «Όλυμπος».

Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 11 αεροσκάφη και 7 ελικόπτερα εκ των οποίων το ένα για τον συντονισμό τους. Συνδρομή παρέχουν μηχανήματα έργου και υδροφόρες της Περιφέρειας Αττικής. Νωρίτερα, εστάλησαν μηνύματα του 112 προς τους κατοίκους των οικισμών Δροσιά και Χάρβαλο Κερατέας καλώντας τους να απομακρυνθούν απ’ αυτούς και να κατευθυνθούν προς Ανάβυσσο.

Ο αντιδήμαρχος Λαυρεωτικής, Θανάσης Μακροδημήτρης, προειδοποιεί τους κατοίκους να απομακρυνθούν με ασφάλεια από την περιοχή.

«Η πυρκαγιά σε κάποια σημεία καίει ανεξέλεγκτη. Όσοι είναι κοντά στη φωτιά να απομακρυνθούν από τα σπίτια τους», είπε, μιλώντας στην ΕΡΤ.

Μήνυμα 112 ήχησε στους κατοίκους της Δροσιάς Κερατέας, πάνω από τη Σαρωνίδα, προκειμένου να εγκαταλείψουν την περιοχή κατευθυνόμενοι προς την Ανάβυσσο.

Νέο μήνυμα του 112 εστάλη σε κατοίκους του οικισμού Χάρβαλου Κερατέας προκειμένου να απομακρυνθούν απ’ αυτόν και να κατευθυνθούν προς Ανάβυσσο.

Διεκόπη η κυκλοφορία στην επαρχιακή οδό Κερατέας – Αναβύσσου

Σε διακοπή της κυκλοφορίας των αυτοκινήτων στη επαρχιακή οδό Κερατέας- Αναβύσσου προχώρησε η Τροχαία, λόγω της πυρκαγιάς που είναι σε εξέλιξη στην περιοχή Μανούτσο Κερατέας.

Η αστυνομία καλεί τους οδηγούς να συμμορφώνονται στις υποδείξεις των τροχονόμων για την ασφάλεια τους, αλλά και για την διευκόλυνση των πυροσβεστικών οχημάτων.