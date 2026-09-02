Σοκ προκαλεί η καταγραφή της άκρως επικίνδυνης οδηγικής συμπεριφοράς ενός επαγγελματία οδηγού στη Λακωνία, φέρνοντας για ακόμη μία φορά στο προσκήνιο το τεράστιο ζήτημα της οδικής ασφάλειας στη χώρα.

Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της 28ης Αυγούστου, λίγο μετά τις 09:30, στον επαρχιακό δρόμο που συνδέει τη Νεάπολη με τη Σπάρτη. Οδηγός λεωφορείου του ΚΤΕΛ Λακωνίας πραγματοποίησε μια παράνομη προσπέραση, θέτοντας σε κίνδυνο τις ζωές των επιβατών. Συγκεκριμένα, το βαρύ όχημα καταγράφηκε να προσπερνάει ένα απορριμματοφόρο εν μέσω διπλής στροφής, αψηφώντας πλήρως τον μηδενικό δείκτη ορατότητας και την πιθανότητα μετωπικής σύγκρουσης.

Βίντεο από την επικίνδυνη προσπέραση του λεωφορείου:

Μπαράζ παραβάσεων σε όλη τη χώρα το φετινό καλοκαίρι

Δυστυχώς, η εξωφρενική παράβαση στη Λακωνία δεν αποτελεί μεμονωμένη περίπτωση. Το φετινό καλοκαίρι, οι καταγγελίες και τα οπτικά ντοκουμέντα με ασυνείδητους οδηγούς σε όλο το εθνικό και επαρχιακό δίκτυο της Ελλάδας καταγράφουν αύξηση.

Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά και πρόσφατα παραδείγματα εκτυλίχθηκε στον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ), προκαλώντας την έντονη κινητοποίηση των διωκτικών αρχών.

Πέταξε το αυτοκίνητο στη θάλασσα για να γλιτώσει;

Στην Κρήτη, οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη για τον εντοπισμό ενός οδηγού, ο οποίος βιντεοσκοπήθηκε να πραγματοποιεί επικίνδυνους ελιγμούς, ισοπεδώνοντας κυριολεκτικά τα πλαστικά διαχωριστικά κολονάκια κατά μήκος του αυτοκινητόδρομου.

Οι εξελίξεις στην υπόθεση είναι ραγδαίες. Οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν πλέον πολύ σοβαρά το ενδεχόμενο ο υπαίτιος να επιχείρησε να «σβήσει» τα ίχνη του με έναν ακραίο τρόπο: πετώντας το ίδιο του το αυτοκίνητο στη θάλασσα. Το σενάριο αυτό ενισχύθηκε δραματικά όταν, στην ευρύτερη περιοχή της Νεάπολης (Λασιθίου), εντοπίστηκε μέσα στο νερό ένα αναποδογυρισμένο όχημα με χαρακτηριστικά που ταιριάζουν απόλυτα με εκείνο του επίμαχου βίντεο.

Ο κλοιός φαίνεται πως στενεύει για τον ασυνείδητο οδηγό, καθώς, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, οι έρευνες των Αρχών επικεντρώνονται αυτή τη στιγμή στην ταυτοποίηση ενός άνδρα με καταγωγή από την περιοχή του Μυλοποτάμου.