Νέο μπαράζ παραβιάσεων και παραβάσεων από τουρκικά μαχητικά και drones στο Αιγαίο, συμπεριλαμβανομένων υπερπτήσεων πάνω από τη Ρω και τη Ζουράφα καταγράφηκε σήμερα 18 Σεπτεμβρίου.

Στο επίκεντρο αυτής της νέας τουρκικής κινητικότητας βρέθηκαν ευαίσθητες περιοχές του Αρχιπελάγους, με οπλισμένα τουρκικά μαχητικά F-16 να πετούν πάνω από τη νήσο Ρω – μόλις λίγες ημέρες μετά την επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού στο νησί – ενώ παράλληλα ένα τουρκικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος (UAV) πραγματοποίησε υπερπτήση πάνω από τη Ζουράφα.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που ανακοίνωσε το ΓΕΕΘΑ, η τουρκική δραστηριότητα περιελάμβανε συνολικά 10 εναέρια μέσα, ανάμεσα στα οποία ήταν δύο οπλισμένα F-16, πέντε drones και ένα αεροσκάφος ναυτικής συνεργασίας ATR-72.

Οι Τούρκοι προχώρησαν σε 13 παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας και σε 7 παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου. Η αντίδραση της ελληνικής πλευράς ήταν αμεση σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά την πάγια πρακτική.

Η ενημέρωση του ΓΕΕΘΑ:

ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ Κ.Ε.Κ. ΣΤΟ F.I.R. ΑΘΗΝΩΝ – ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ Ε.Ε.Χ. ΤΗΝ 18η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2026

ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ : 2 (2Χ2 F-16)

ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ : 6 (1 ATR-72 και 5 UAV)

ΣΥΝΟΛΟ Α/Φ : 10

ΟΠΛΙΣΜΕΝΑ : 2 F-16

ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ : 13 (εκ των οποίων 2 από τα F-16, 2 από το ATR-72 και 9 από τα UAV )

ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ : 7 ( 2 από τα F-16 και 5 από τα UAV )

ΥΠΕΡΠΤΗΣΕΙΣ : 2 ( 1 από τον ένα σχηματισμό F-16 άνωθεν Μ/Ν Ρω και 1 από UAV άνωθεν Μ/Ν Ζουράφα)

ΕΜΠΛΟΚΕΣ : –

ΠΕΡΙΟΧΗ : Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο