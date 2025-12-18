Ολοκληρώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης (18/12), η καθοριστική πανελλήνια συνδιάσκεψη των αγροτικών μπλόκων, που πραγματοποιήθηκε στον Λευκώνα Σερρών και ξεκίνησε στις 14:30 το μεσημέρι.

Κατά τη διάρκεια της Συνεδρίασης, οι αγρότες εξέφρασαν έντονη δυσαρέσκεια για τη στάση της Κυβέρνησης, απορρίπτοντας το ενδεχόμενο διαλόγου. Όπως χαρακτηριστικά ανέφεραν, «ο διάλογος είναι προσχηματικός και η Κυβέρνηση μας εμπαίζει», τονίζοντας ότι τα αιτήματά τους παραμένουν αναπάντητα.

Με ομόφωνη απόφαση, οι συμμετέχοντες αποφάσισαν την κλιμάκωση των κινητοποιήσεων το επόμενο διάστημα, με ενίσχυση των μπλόκων και δυναμικότερες δράσεις, επιδιώκοντας ουσιαστικές λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας.

«Μετά τις εξαγγελίες της Κυβέρνησης είμαστε αποφασισμένοι να συνεχίσουμε αυτή την κινητοποίηση, μέχρι να υπάρξει ικανοποίηση αιτημάτων, να δώσουν άμεσες λύσεις και προοπτική», δήλωσε ο Πρόεδρος της Αγροτικής Ομοσπονδίας Αγροτών Λάρισας, Ρίζος Μαρούδας.

Συγκεκριμένα οι αγρότες αποφάσισαν:

– Την Παρασκευή το πρωί ανοίγουν τα μπλόκα για να διευκολυνθεί η μετακίνηση από και προς τη Λάρισα, λόγω της δίκης των Τεμπών.

– Την Παρασκευή από τις 2 το μεσημέρι, κλείνουν και οι παρακαμπτήριες οδοί.

– Το Σαββατοκύριακο ανοίγουν τα Διόδια.

– Κλιμάκωση των κινητοποιήσεων θα υπάρξει μέχρι και την Τρίτη

– Ανοίγουν τα μπλόκα από την Τρίτη και μετά, για την περίοδο των γιορτών.

Νωρίτερα, οι αγρότες είχαν δηλώσει ότι η απάντησή τους θα είναι αρνητική, καθώς δεν ικανοποιήθηκαν τα αιτήματα που έστειλαν προς την Κυβέρνηση και δεν έλαβαν ξεκάθαρες απαντήσεις, ενώ καταλυτικό ρόλο στην όξυνση της κατάστασης έπαιξαν τα χθεσινά γεγονότα με τον ΕΛΓΑ, όταν αγρότες διαπίστωσαν από νωρίς το πρωί ότι είχαν γίνει παρακρατήσεις χρημάτων από τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς, χωρίς να έχει προηγηθεί η καταβολή της βασικής ενίσχυσης.

Δείτε βίντεο και στιγμιότυπα από την κρίσιμη συνεδρίαση στον Λευκώνα Σερρών:

Στη συνεδρίαση του συντονιστικού στο μπλόκο της Νίκαιας, που ολοκληρώθηκε αργά το απόγευμα της Τετάρτης, 17 Δεκεμβρίου, αποφασίστηκε πως δεν συντρέχουν λόγοι για να γίνει συνάντηση με τον Πρωθυπουργό.

Παράλληλα, έγινε γνωστό ότι θα ζητήσουν στην κρίσιμη σημερινή συνάντηση από τα υπόλοιπα μπλόκα – στην πανελλαδική σύσκεψη στις Σέρρες – να εντείνουν τις δράσεις τους, μέχρι η Κυβέρνηση να δώσει ουσιαστικές λύσεις στα προβλήματα του αγροτικού κόσμου.

Κλιμάκωση των κινητοποιήσεων αποφάσισε χθες και το συντονιστικό των αγροτών στον αυτοκινητόδρομο E65 στην Καρδίτσα. Οι αγρότες της περιοχής τόνισαν πως αυτή τη στιγμή δεν συντρέχει κανένας λόγος, για συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, καθώς δεν έχουν απαντηθεί μια σειρά αιτημάτων για τον πρωτογενή τομέα.

Αντιδράσεις των εκπροσώπων των αγροτών

«Το μόνο σίγουρο είναι ότι τα τρακτέρ θα παραμείνουν στον δρόμο», ανέφερε προηγουμένως ο Κώστας Τζέλλας, εκπρόσωπος αγροτών στο μπλόκο της Καρδίτσας. «Πιστεύουμε ότι η Κυβέρνηση δεν έχει δώσει καμία ουσιαστική λύση και ενισχύει την άποψη που έχουμε ότι ο διάλογος που θέλει να πάμε είναι προσχηματικός», σημείωσε.

Πρόσθεσε, δε, ότι «το μόνο που ενδιαφέρει την Κυβέρνηση είναι να φύγουμε από το δρόμο χωρίς καμία λύση και, δεύτερον, να γυρίσει την κοινωνία εναντίον μας. Σε όλα αυτά εμείς απαντάμε με περισσότερα τρακτέρ στους δρόμους, ο αγώνας θα συνεχιστεί και όλοι μαζί θα αποφασίσουμε τα επόμενα βήματα».

Σχετικά με την περίοδο των εορτών ο κ. Τζέλλας δήλωσε πως οι αγρότες δεν θέλουν να δημιουργούν προβλήματα στον κόσμο, κάτι το οποίο θα συζητήσουν και σήμερα για το πώς θα κινηθούν κι αν θα αφήσουν τα τρακτέρ τους στην άκρη τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά για να μπορούν οι οδηγοί να κινούνται.

«Αυτά που εξήγγειλε η Κυβέρνηση δεν έχουν καμία σχέση με τα αιτήματα που τους έχουμε αποστείλει», είπε ο Σωκράτης Αλειφτήρας, Αντιπρόεδρος της ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας και Εκπρόσωπος Τύπου της ομοσπονδίας.

«Από την πρώτη στιγμή θέλουμε, και έχουμε την κοινωνία στο πλευρό μας. Είμαστε διατεθειμένοι τις ημέρες των Χριστουγέννων, τουλάχιστον, να παρατάξουμε τα τρακτέρ μας δεξιά και αριστερά για να διευκολύνουμε, στο μέτρο του δυνατού, τη διέλευση του κόσμου για να πάει να κάνει χαρούμενες γιορτές στους προορισμούς που έχει επιλέξει», ανέφερε, απαντώντας σε σχετική ερώτηση.

Ο Γιάννης Τουρτούρας, Πρόεδρος αγροτών Σερρών, κατά την έναρξη της πανελλαδικής σύσκεψης ξεκαθάρισε ότι το μήνυμα προς την Κυβέρνηση είναι: «Κλιμάκωση του αγώνα, δεν είμαστε ευχαριστημένοι σε τίποτα, δεν πτοούμαστε και συνεχίζουμε».