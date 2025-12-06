Την ώρα που αγρότες επιμένουν σε σκληρή γραμμή όσον αφορά τις κινητοποιήσεις και σε αναμονή για την πανελλαδική συνδιάσκεψη στο μπλόκο της Νίκαιας Λάρισας, η Κυβέρνηση, δια στόματος του εκπρόσωπου της Παύλου Μαρινάκη, «πάγωσε» χθες τον διάλογο με τους παραγωγούς και τους κτηνοτρόφους.

Το Σάββατο το μεσημέρι, ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάλεσε σε διάλογο τους αγρότες ζητώντας τους να παραθέσουν τα ακριβή αιτήματά τους.

Το μήνυμα ότι η Κυβέρνηση είναι ανοιχτή στον διάλογο με τους αγρότες εξέπεμψε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το Μαρκόπουλο όπου περιοδεύει σήμερα. Ο κ. Μητσοτάκης ζήτησε από τους αγρότες να έλθουν συντεταγμένα, με συγκεκριμένη εκπροσώπηση και συγκεκριμένα αιτήματα και όπως είπε, χαρακτηριστικά: «Eίμαστε εδώ να κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε». Επίσης, σημείωσε με νόημα ότι οι διαμαρτυρίες οφείλουν να λαμβάνουν υπόψη το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.

Αποκλεισμό του αεροδρομίου Ηρακλείου αποφάσισαν οι αγροτοκτηνοτρόφοι

Οι αγρότες αποφάσισαν να κλείσουν το αεροδρομίου Ηρακλείου Κρήτης.

Στον αποκλεισμό του αεροδρομίου θα συμμετέχουν και οι αγροτοκτηνοτρόφοι από το νομό Λασιθίου, οι οποίοι θα συγκεντρωθούν στην Παχειά Άμμο στις 09:00 και στη συνέχεια θα κατευθυνθούν προς το Ηράκλειο.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Συντονιστικής Επιτροπής:

Η Συντονιστική Επιτροπή αγροτο-κτηνοτρόφων Κρήτης πραγματοποίησε ευρεία σύσκεψη στο Ηράκλειο την Παρασκευή 5/12/2025 και ανακοινώνει τα παρακάτω:

Ο εμπαιγμός της Κυβέρνησης προς τον πρωτογενή τομέα έχει πλέον ξεπεράσει κάθε όριο ανοχής και αντοχής για τους αγρότες – κτηνοτρόφους της Κρήτης και δεν ανέχονται άλλο την κοροϊδία για τα κρίσιμα ζητήματα που επανειλημμένα αναδεικνύουν.

Τα αιτήματα είναι γνωστά και αδιαπραγμάτευτα.

Έργα υποδομής για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας,

Παρεμβάσεις για το υψηλό κόστους παραγωγής

Δίκαιη κατανομή των ευρωπαϊκών ενισχύσεων

Εργάτες γης

Σταθερή φορολογία για τα αγροτικά εισοδήματα.

Ο αγώνας για τη διεκδίκηση αυτών των αιτημάτων συνεχίζεται την Δευτέρα 8/12/2025 με αποκλεισμό του αεροδρομίου Ηρακλείου ΕΠ’ ΑΟΡΙΣΤΟΝ.

Καλούμε τον αγροτικό κόσμο να δώσει δυναμικό παρών σε αυτή την κινητοποίηση.

Κυρίως όμως καλούμε την Κυβέρνηση να δώσει λύσεις σήμερα σε αυτά τα ζητήματα, για να αποφευχθούν τα χειρότερα αύριο.

Σημεία προ-συγκέντρωσης:

ΛΑΣΙΘΙ – Παχειά Άμμος 9:00

ΗΡΑΚΛΕΙΟ – Παγκρήτιο στάδιο 11:00

Στα μπλόκα οι αγρότες του Ε65 με αντίξοες καιρικές συνθήκες

Στα μπλόκα παραμένουν οι αγρότες της Καρδίτσας και των Τρικάλων, παρά τις αντίξοες καιρικές συνθήκες, ενώ Δημοτικά Συμβούλια Δήμων της Δυτικής Θεσσαλίας, Σωματεία και Σύλλογοι εγκρίνουν ψηφίσματα συμπαράστασης στις αγροτικές κινητοποιήσεις.

Παράλληλα, οι αγρότες της Καρδίτσας στον Ε65 και των Τρικάλων στα διόδια του λόγγου στον Ε65, συνεχίζουν και κλιμακώνουν τον αγώνα τους. «Δεν θα φύγουμε από τα μπλόκα, αν δεν ικανοποιηθούν τα δίκαια αιτήματά μας», είναι το μήνυμα που στέλνουν και από τα δύο μπλόκα που έχουν στηθεί στον αυτοκινητόδρομο.

Λαμία – Οι αγρότες έκλεισαν τον κόμβο του Μπράλου

Εκατοντάδες τρακτέρ από κάθε σημείο της Φθιώτιδας, απέκλεισαν ένα κομβικό σημείο της Εθνικής οδού ΑΘηνών – Λαμίας, στο ύψος του Μπράλου. Συνέπεια του αποκλεισμού είναι να διακοπεί η κυκλοφορία και στα δύο ρεύματα της Αθηνών – Λαμίας, από Λαμία προς Άμφισσα και από Άμφισσα προς Ρίο Αντίρριο. Κλειστή είναι και η Παλαιά Εθνική οδός ΑΘηνών – Λαμίας. Έχει κλείσει επίσης, και ο Ε 65.

Ο Μαρινάκης «πάγωσε» χθες τον διάλογο με τους παραγωγούς

«Διάλογος, όμως, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να γίνει τη στιγμή που λαμβάνουν χώρα σοβαρά επεισόδια, όπως αυτά που είδαμε έξω από το αεροδρόμιο “Μακεδονία” της Θεσσαλονίκης ή επιθέσεις σε βάρος των δυνάμεων της Ελληνικής Αστυνομίας, οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός αστυνομικού. Η πολιτεία δεν πρόκειται να δείξει την οποιαδήποτε ανοχή σε παραβατικές συμπεριφορές. Ο νόμος θα εφαρμοστεί, χωρίς αστερίσκους», τόνισε.

Μητσοτάκης: Η Κυβέρνηση είναι ανοιχτή στον διάλογο με τους αγρότες

Το μήνυμα ότι η Κυβέρνηση είναι ανοιχτή στον διάλογο με τους αγρότες εξέπεμψε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το Μαρκόπουλο όπου περιοδεύει σήμερα, Σάββατο 6 Δεκεμβρίου 2025.

Επίσης, σημείωσε με νόημα ότι οι διαμαρτυρίες οφείλουν να λαμβάνουν υπόψη το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο

Αγρίνιο – Αγρότες και κτηνοτρόφοι απέκλεισαν τον αυτοκινητόδρομο Αντιρρίου – Ιωαννίνων

Σε αποκλεισμό του αυτοκινητόδρομου Αντιρρίου – Ιωαννίνων, στο ύψος των διοδίων του Αγγελοκάστρου, προχώρησαν αγρότες και κτηνοτρόφοι της Αιτωλοακαρνανίας, στο πλαίσιο των κινητοποιήσεών τους.

Ξάνθη – Διακοπή της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων στην Εγνατία Οδό λόγω αγροτικών κινητοποιήσεων

Διακοπή της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων έχει προγραμματιστεί σήμερα έως τις 17:00 στο τμήμα της Εγνατίας Οδού από τον Ανισόπεδο Κόμβο Βαφέικων έως και τον Ανισόπεδο Κόμβο Ιάσμου, στο ρεύμα κυκλοφορίας από Ξάνθη προς Κομοτηνή, σύμφωνα με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ξάνθης, λόγω αγροτικών κινητοποιήσεων.

Κατά τη διάρκεια των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, η κυκλοφορία όλων των οχημάτων θα πραγματοποιείται μέσω της Εθνικής Οδού Ξάνθης – Κομοτηνής, περνώντας από το Πόρτο Λάγος.

Παράλληλα, εξακολουθούν να ισχύουν οι προσωρινές ρυθμίσεις που είχαν ανακοινωθεί χθες, οι οποίες περιλαμβάνουν:

– Διακοπή της κυκλοφορίας στο σημείο χιλιομετρικής θέσης 561+500 της Εγνατίας Οδού (μεσοδιάστημα Δυτικού Κόμβου Κομοτηνής), χωρίς να επηρεάζονται οι κλάδοι εισόδου και εξόδου του κόμβου.

Εκτροπή όλων των οχημάτων που κινούνται από Αλεξανδρούπολη προς Ξάνθη στον δυτικό κόμβο εξόδου Κομοτηνής, με την κυκλοφορία προς Ξάνθη να διεξάγεται μέσω της Εθνικής Οδού Κομοτηνής – Ξάνθης.

Η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης συνιστά στους οδηγούς να ακολουθούν τις σημάνσεις και τις παρακαμπτήριες διαδρομές για την ασφαλή μετακίνησή τους.

Κάτω Αχαΐα – 3 μπλόκα

Υπάρχουν 3 μπλόκα στον Νομό. Το ένα μπλόκο εντοπίζεται στην περιοχή της Κάτω Αχαΐας. Υπάρχει ένα μπλόκο με περισσότερα από 100 τρακτέρ, το οποίο δημιουργήθηκε σήμερα στην περιοχή της Ιτέας, όπως επίσης και οι αγρότες της Αιγιάλειας βγήκαν σήμερα στους δρόμους στη γέφυρα του Σελινούντα.

Σημειώνεται ότι έκλεισαν τα διόδια της Κάτω Αχαΐας και τον αυτοκινητόδρομο Πατρών – Πύργου και την Παλιά Εθνική οδό Πατρών – Πύργου.

Αποκλεισμένα τα Τελωνεία

Μπλόκα αγροτών έχουν στηθεί και στα Τελωνεία Κήπων, Εξοχής, Προμαχώνα, Ευζώνων, Νίκης, αλλά και τον κόμβο Καλπακίου που οδηγεί στο Τελωνείο Κακκαβιάς. Απαγορεύεται μόνο η διέλευση των φορτηγών για λίγες ώρες ή επ’ αόριστον ανάλογα με τις κατά τόπους αποφάσεις των αγροτών.

Μπλόκο στη Κοζάνη

Οι αγρότες παρατάχτηκαν στα διόδια της Σιάτιστας παρά το όχι του διοικητή της Τροχαίας Κοζάνης-Βίντεο με τη στιγμή που “σπάνε” το μπλόκο της Αστυνομίας.

Περισσότερα από 600 τρακτέρ στο κόμβο της Σιάτιστας στην Εγνατία Οδό στη μεγάλη κινητοποίηση των αγροτών από τη Δυτική Μακεδονία.

