Ο 58χρονος γιατρός, Ηλίας Θεοδωρόπουλος, στην προσπάθειά του να αποποιηθεί τις ευθύνες, επιμένει στον ισχυρισμό του ότι δεν είχε καμία απολύτως σχέση με την ιατρική επίσκεψη του Γιώργου Μαζωνάκη.

Όπως υποστηρίζει, το ιατρείο του απλώς συστεγάζεται με εκείνο της συζύγου του, ενώ την ώρα που έφτασε ο τραγουδιστής ο ίδιος απουσίαζε, καθώς είχε βγει για να γευματίσει. Τον συγκεκριμένο ισχυρισμό έρχονται να επιβεβαιώσουν φωτογραφικά ντοκουμέντα που φέρνει στη δημοσιότητα η «Ζούγκλα». Οι εικόνες από τις κάμερες ασφαλείας δείχνουν τον γιατρό να βρίσκεται πράγματι σε καφετέρια μαζί με μια συνεργάτιδά του στις 13:59.

Αυτή η καταγραφή, ωστόσο, αναδεικνύει τις χαώδεις αντιφάσεις στην υπόθεση. Ενώ η 56χρονη σύζυγός του κατέθεσε ότι ο τραγουδιστής έφτασε στο ιατρείο στις 16:00, ο οδηγός ταξί που τον μετέφερε στο Κολωνάκι φέρεται να έχει καταθέσει πως τον αποβίβασε στην οδό Καρνεάδου πολύ νωρίτερα, στις 13:55. Το πότε ακριβώς επέστρεψε ο 58χρονος από την καφετέρια παραμένει άγνωστο, αν και στο κλειστό σύστημα ασφαλείας του καταστήματος φαίνεται να αποχωρεί στις 14:43.

Σύμφωνα με πληροφορίες της «Ζούγκλας», την ώρα που ο Γιώργος Μαζωνάκης έπαθε την ανακοπή, ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος βρισκόταν στο διπλανό γραφείο, όπως έχει αναφερθεί σε προηγούμενο δημοσίευμα της ιστοσελίδας και συνταγογραφούσε. Τη στιγμή του συμβάντος, όμως, η Ιωάννα Γάκα, σε κατάσταση πανικού, τον κάλεσε επειγόντως να τη συνδράμει.

Η «Ζούγκλα» παρουσιάζει τις φωτογραφίες από το καφέ:

Σβησμένα ραντεβού και αναζητήσεις στο AI

Η σύγχυση γύρω από την ώρα άφιξης εντείνεται από τις διαπιστωμένες απόπειρες απόκρυψης στοιχείων. Οι Αρχές ανακάλυψαν ότι από τους υπολογιστές του ιατρείου είχε διαγραφεί το ραντεβού του Γιώργου Μαζωνάκη. Η ανάκτηση των δεδομένων έδειξε ότι η επίσκεψη ήταν προγραμματισμένη από τις 13:00 έως τις 15:00. Όταν οι αστυνομικοί ζήτησαν εξηγήσεις για τη διαγραφή, οι γιατροί δικαιολογήθηκαν: «Αυτή την τακτική ακολουθούμε».

Όταν, όμως, ρωτήθηκαν γιατί δεν διέγραψαν με την ίδια «τακτική» και τα υπόλοιπα ραντεβού, δεν έδωσαν καμία απολύτως απάντηση.

Τα ψηφιακά ίχνη αποκάλυψαν και άλλες σοκαριστικές κινήσεις. Στο κινητό της 56χρονης ανακτήθηκε μια διαγραμμένη φωτογραφία του καλλιτέχνη την ώρα που έκανε πλασμαφαίρεση. Το πιο ανατριχιαστικό εύρημα ήταν στο ιστορικό περιήγησης: είχε γίνει αναζήτηση σε πρόγραμμα Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) για το πώς γίνεται η επαναφορά ασθενούς από ανακοπή.

Το τηλεφώνημα στο ΕΚΑΒ και τα κενά της διάσωσης

Την κλήση στο ΕΚΑΒ έκανε τελικά ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος, αποκρύπτοντας όμως την ταυτότητα του ασθενούς. Σύμφωνα με το ηχητικό, ανέφερε τα εξής: «Είμαι στο ιατρείο Καρνεάδου 11 στο Κολωνάκι, Θεοδωρόπουλος Ηλίας, ιατρός. Έχω περιστατικό, άνδρας 55 ετών, λιπόθυμος, πιθανόν χωρίς ζωτικά σημεία, κάνω ΚΑΡΠΑ».

Οι διασώστες, φτάνοντας, τον βρήκαν να κάνει μαλάξεις. Ο ίδιος υποστήριξε ότι του είχε ήδη χορηγήσει 1mg αδρεναλίνης (χωρίς να προσδιορίσει τον χρόνο), ενώ προχώρησε σε δεύτερη έγχυση μπροστά τους. Πλέον, οι ειδικοί ερευνούν εάν η αδρεναλίνη χορηγήθηκε και διαλύθηκε σωστά βάσει των ιατρικών πρωτοκόλλων.

Το πιο επιβαρυντικό στοιχείο είναι ότι οι γιατροί δεν βοήθησαν καθόλου τους διασώστες. Δεν τους είπαν πόση ώρα ο ασθενής ήταν χωρίς αισθήσεις, ούτε τι ιατρικές πράξεις είχαν προηγηθεί, με αποτέλεσμα να μην είναι σαφές πόσος χρόνος χάθηκε μέχρι να κληθεί το ασθενοφόρο.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης έφτασε στο «ΕΛΠΙΣ» στις 16:45 της Τετάρτης, 9 Σεπτεμβρίου, όπως ανακοίνωσε η διοίκηση του νοσοκομείου.

Η υπερασπιστική γραμμή

Οι κατηγορούμενοι επιχειρούν να αντικρούσουν τα στοιχεία. Για τα μηχανήματα πλασμαφαίρεσης ισχυρίζονται πως είχαν ενημερώσει τον Ιατρικό Σύλλογο (το ένα είχε ελεγχθεί το 2025, ενώ για το δεύτερο εκκρεμούσε αυτοψία το 2026). Ο 58χρονος επιμένει ότι πριν γευματίσει είχε δεχτεί τρεις δικούς του ασθενείς.

Η 56χρονη γιατρός αποδίδει τις κραυγαλέες αντιφάσεις της προανάκρισης στον πανικό των πρώτων ωρών, υποστηρίζοντας πως δεν υπήρξε δόλος. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι αρχικές τους καταθέσεις δόθηκαν με την ιδιότητα του μάρτυρα και πλέον, αφού κατέστησαν κατηγορούμενοι, δεν συμπεριλαμβάνονται στη δικογραφία που βρίσκεται στα χέρια του ανακριτή.