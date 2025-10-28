Επιμέλεια: Άννα Δόλλαρη

Με κάθε επισημότητα πραγματοποιήθηκε στις 08:00 το πρωί η καθιερωμένη τελετή έπαρσης της ελληνικής σημαίας στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης, με αφορμή τον εορτασμό της εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου.

Όσοι βρέθηκαν εκεί είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν μια ιδιαίτερα συγκινητική τελετή. Οι Εύζωνες της Προεδρικής Φρουράς ύψωσαν στον ιστό την ελληνική σημαία, ενώ στον χώρο αντήχησε ο εθνικός ύμνος, σκορπίζοντας περηφάνια και συγκίνηση σε όλους τους παρευρισκόμενους.

Παρουσία στρατιωτικού αγήματος και υπό τον ήχο του εθνικού ύμνου, η γαλανόλευκη κυμάτισε περήφανα στον αττικό ουρανό, συμβολίζοντας την ενότητα και την ιστορική μνήμη του ελληνικού λαού.