Ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού αντιστράτηγος Γεώργιος Κωστίδης, πραγματοποίησε από 26 Αυγούστου έως και σήμερα, 2 Σεπτεμβρίου, επίσκεψη στις Σχολές Εφαρμογής των Όπλων και Σωμάτων, όπου την παρούσα χρονική περίοδο εκπαιδεύονται στο τμήμα βασικής εκπαίδευσης οι νέοι ανθυπολοχαγοί και μόνιμοι λοχίες τάξεως 2025.

Ειδικότερα, ο Αρχηγός ολοκλήρωσε τον πρώτο κύκλο επισκέψεών του, στη Σχολή Τεθωρακισμένων στον Αυλώνα, στη Σχολή Πυροβολικού στη Νέα Πέραμο, στη Σχολή Μηχανικού στο Λουτράκι, στη Σχολή Διαβιβάσεων στο Χαϊδάρι, στη Σχολή Αεροπορίας Στρατού στην Αλεξάνδρεια, στη Σχολή Τεχνικού στην Πάτρα, στη Σχολή Υλικού Πολέμου στη Λαμία και στη Σχολή Εφοδιασμού Μεταφορών στη Σπάρτη.

Κατά την επίσκεψή του, όπως ανακοινώθηκε, ο αρχηγός ενημερώθηκε για το έργο των Σχολών και τις εκπαιδευτικές δραστηριότητές τους.

Στη συνέχεια, προστίθεται στην ανακοίνωση, πραγματοποίησε ομιλία στο προσωπικό και στους σπουδαστές, τονίζοντας τη σπουδαιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης και έδωσε κατευθυντήριες οδηγίες.