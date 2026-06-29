Στο ακριτικό νησί της Λήμνου βρέθηκε o Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, Αντιπτέραρχος Δημοσθένης Γρηγοριάδης. Συγκεκριμένα, μετέβη στην 130 Σμηναρχία Μάχης προκειμένου να ενημερωθεί για την επιχειρησιακή ετοιμότητα και να συνομιλήσει με το προσωπικό που περιφρουρεί τους ελληνικούς αιθέρες.

Τον Αρχηγό ΓΕΑ συνόδευε στην περιοδεία του ο Διοικητής της Διοίκησης Αεροπορικής Υποστήριξης, Υποπτέραρχος Κωνσταντίνος – Σάββας Τζοβάρας, ενώ κατά την άφιξή τους στο αεροδρόμιο του νησιού τους υποδέχθηκε ο Διοικητής της ακριτικής Σμηναρχίας, Σμήναρχος Κωνσταντίνος Παζαράς.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του, ο αρχηγός ΓΕΑ ενημερώθηκε για τα τρέχοντα θέματα της Μονάδας, ενώ στη συνέχεια, επισκέφθηκε τους ιπτάμενους και τεχνικούς των αεροσκαφών επιφυλακής και του ελικοπτέρου ετοιμότητας.