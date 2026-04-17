Μήνυμα στήριξης προς την ελληνική στρατιωτική παρουσία στο εξωτερικό έστειλε η πολιτική και στρατιωτική ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων.

Συγκεκριμένα ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, συνοδευόμενος από τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας Στρατηγό Δημήτριο Χούπης, τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Στρατού Αντιστράτηγο Γεώργιο Κωστίδης και τον Διοικητή της ΑΣΔΗΜ/NRDC-GR «ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ» Αντιστράτηγο Γρηγόριο Μπουντλιάκης, επισκέφθηκαν την έδρα της Ελληνικής Δύναμης Κοσσυφοπεδίου (ΕΛΔΥΚΟ) στην Πρίστινα.

Την ελληνική αντιπροσωπεία υποδέχθηκε ο Διοικητής της KFOR, Major General Özkan Ulutaş.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, πραγματοποιήθηκε περιήγηση στις εγκαταστάσεις της δύναμης, ενώ η πολιτική και στρατιωτική ηγεσία ενημερώθηκε για την αποστολή, τις επιχειρησιακές δραστηριότητες και τη συνεισφορά της ΕΛΔΥΚΟ στο έργο της KFOR.

Στη συνέχεια, οι εκπρόσωποι της ηγεσίας μετέβησαν στον χώρο συγκέντρωσης του προσωπικού, όπου είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν με τα στελέχη που υπηρετούν στην αποστολή.