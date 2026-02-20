Ο ανώτατος διοικητής των Συμμαχικών Δυνάμεων της Ευρώπης (Supreme Allied Commander Europe – SACEUR) στρατηγός Alexus G. Grynkewich πραγματοποιεί από σήμερα, Παρασκευή 20 έως και αύριο, Σάββατο 21 Φεβρουαρίου, επίσημη επίσκεψη στην Ελλάδα, μετά από πρόσκληση του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής ‘Αμυνας (ΓΕΕΘΑ) στρατηγού Δημήτριου Χούπη.

Σήμερα, Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου, ο SACEUR έγινε δεκτός από τον αρχηγό ΓΕΕΘΑ στο στρατόπεδο «Παπάγου», ενώ ακολούθησε συνάντηση στο γραφείο του αρχηγού ΓΕΕΘΑ, κατά τη διάρκεια της οποίας συζητήθηκαν θέματα στρατηγικής σημασίας, οι τρέχουσες γεωπολιτικές εξελίξεις σε περιφερειακό και διεθνές επίπεδο, οι διάφορες συμμαχικές δράσεις και η συνεισφορά της χώρας μας σε αυτές.

Στη συνέχεια έλαβε χώρα ενημέρωση όπου παρουσιάστηκαν θέματα Αμυντικής Πολιτικής και δραστηριοτήτων του ΓΕΕΘΑ.

Στο πλαίσιο της επίσκεψής του ο Alexus G. Grynkewich συνοδευόμενος από τον αρχηγό ΓΕΕΘΑ, συναντήθηκε επίσης με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη καθώς και με τον υπουργό Εθνικής ‘Αμυνας Νίκο Δένδια.