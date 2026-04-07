Με αφορμή τις Άγιες Ημέρες του Πάσχα, ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, Αντιπτέραρχος Δημοσθένης Γρηγοριάδης, πραγματοποίησε επίσκεψη στην 55η Σμηναρχία Μάχης, η οποία εδρεύει στην Αεροπορική Βάση «Ανδρέας Παπανδρέου» στην Πάφο της Κύπρου.

Η παρουσία του στην εν λόγω Μονάδα εντάσσεται στο πλαίσιο των καθιερωμένων επισκέψεων της στρατιωτικής ηγεσίας κατά την εορταστική περίοδο, με στόχο τόσο την ενίσχυση του ηθικού του προσωπικού, όσο και την άμεση ενημέρωση για την επιχειρησιακή κατάσταση των Μονάδων πρώτης γραμμής.

Κατά την άφιξή του, τον Αρχηγό υποδέχθηκαν ο Διοικητής της Διοίκησης Αεροπορίας Κύπρου Ταξίαρχος Γεώργιος Αλεξάνδρου, καθώς και ο Διοικητής της 55ης Σμηναρχίας Μάχης Σμήναρχος Χρήστος Χριστοδούλου. Ακολούθησε σύντομη τελετή υποδοχής, ενώ στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε ενημέρωση για τη δομή, την αποστολή και τις τρέχουσες δραστηριότητες της Μονάδας.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην επιχειρησιακή ετοιμότητα των αεροσκαφών επιφυλακής (F-16), καθώς και στις διαδικασίες που ακολουθούνται για την άμεση ανταπόκριση σε περιστατικά που αφορούν την ασφάλεια του εναέριου χώρου. Στο πλαίσιο αυτό, ο Αρχηγός ενημερώθηκε διεξοδικά για τα επίπεδα διαθεσιμότητας των μέσων, την εκπαίδευση του προσωπικού, καθώς και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι ιπτάμενοι και οι τεχνικοί.

Στη συνέχεια, είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με τα πληρώματα των αεροσκαφών επιφυλακής και το τεχνικό προσωπικό, ανταλλάσσοντας ευχές για το Πάσχα.

Κατά τη διάρκεια των συνομιλιών, αναγνώρισε το υψηλό επίπεδο επαγγελματισμού και αφοσίωσης που επιδεικνύουν, τονίζοντας τη σημασία του έργου τους για τη διασφάλιση της αεροπορικής ισχύος και της αποτρεπτικής ικανότητας.

Ο Αρχηγός δεν παρέλειψε να επισημάνει τον κρίσιμο ρόλο της 55ης Σμηναρχίας Μάχης στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, υπογραμμίζοντας ότι η συνεχής επαγρύπνηση και η επιχειρησιακή ετοιμότητα αποτελούν βασικούς πυλώνες της αποστολής της Πολεμικής Αεροπορίας. Παράλληλα, εξήρε το έργο του προσωπικού που υπηρετεί μακριά από τον τόπο μόνιμης διαμονής του, ειδικά κατά τη διάρκεια εορταστικών περιόδων.