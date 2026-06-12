Ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας (ΓΕΑ) αντιπτέραρχος (Ι) Δημοσθένης Γρηγοριάδης, επισκέφθηκε, σήμερα, Παρασκευή 12 Ιουνίου, την Ανώτατη Διακλαδική Σχολή Πολέμου (ΑΔΙΣΠΟ) στη Θεσσαλονίκη.

Όπως ανακοινώθηκε από το ΓΕΑ, εκεί τον υποδέχθηκε ο διοικητής της Σχολής, υποστράτηγος Εμμανουήλ Τσακανιάς.

Στο πλαίσιο της επιμόρφωσης των σπουδαστών της 23ης εκπαιδευτικής σειράς της ΑΔΙΣΠΟ, ο αρχηγός ΓΕΑ πραγματοποίησε παρουσίαση με θέμα «Προκλήσεις – Επιλογές – Προοπτικές της Πολεμικής Αεροπορίας», δίνοντας έμφαση σε ζητήματα όπως ταπρογράμματα, οι μελλοντικές επιδιώξεις και η μέριμνα προσωπικού.

Στη συνέχεια, δέχθηκε ερωτήσεις από τους σπουδαστές, σε θέματα που αφορούσαν στην Πολεμική Αεροπορία.