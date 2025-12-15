O Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, Αντιπτέραρχος Δημοσθένης Γρηγοριάδης, επισκέφθηκε τη Δευτέρα τη Διοίκηση Αεροπορικής Εκπαίδευσης (ΔΑΕ) , στην Αεροπορική Βάση Δεκέλειας, στο Τατόι.

Εκεί τον υποδέχθηκε ο Διοικητής της ΔΑΕ, Υποπτέραρχος Ιωάννης Ασημακόπουλος και ενημερώθηκε για τα τρέχοντα θέματα της Διοίκησης.

Ακολούθως, μετέβη στην 360 Μοίρα Εκπαίδευσης Αέρος, όπου τον υποδέχθηκαν ο Διοικητής της Σχολής Ικάρων, Υποπτέραρχος Ματθαίος Κανουπάκης και ο Διοικητής της Μοίρας Αντισμήναρχος Δημήτριος Κατσουλάκης, όπου ενημερώθηκε για το πρόγραμμα εκπαίδευσης των Ικάρων και παρείχε κατευθυντήριες οδηγίες στο προσωπικό και στους εκπαιδευόμενους.

Έπειτα, ο Αρχηγός επισκέφθηκε τη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας, όπου τον υποδέχθηκε ο Διοικητής της, Ταξίαρχος Δημοσθένης Ντόλας.

Περιηγήθηκε στους χώρους της Σχολής και ενημερώθηκε για την εξέλιξη των εργασιών αναβάθμισης των υφιστάμενων κοιτώνων, τις εργασίες κατασκευής νέου κοιτώνα και εξήγγειλε την έναρξη των διαγωνιστικών διαδικασιών για την κατασκευή νέων διδακτηρίων. Τέλος, ο Αρχηγός παρακάθισε στο γεύμα των δοκίμων Υπαξιωματικών.