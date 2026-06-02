Ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Δημήτριος Χούπης επισκέφθηκε την Ανώτατη Διακλαδική Σχολή Πολέμου (ΑΔΙΣΠΟ) στη Θεσσαλονίκη, όπου και απευθύνθηκε στους σπουδαστές της τρέχουσας εκπαιδευτικής σειράς.

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, ο Αρχηγός ανέλυσε τη φιλοσοφία πίσω από τη νέα Δομή Δυνάμεων της χώρας, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στα εξοπλιστικά προγράμματα που βρίσκονται σε εξέλιξη και στην ανάγκη ενσωμάτωσης της τεχνολογικής καινοτομίας στην καθημερινότητα του στρατεύματος.

Παράλληλα, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ προχώρησε σε μια σφαιρική παρουσίαση του διεθνούς περιβάλλοντος, εστιάζοντας στις τρέχουσες γεωστρατηγικές ανακατατάξεις και τις εξελισσόμενες κρίσεις που επηρεάζουν την ευρύτερη περιοχή μας.

Κλείνοντας την παρουσίασή του, στάθηκε στην αξία της κοινής εκπαίδευσης, προτρέποντας τους αξιωματικούς να αξιοποιήσουν στο έπακρο τα εφόδια και τις διακλαδικές εμπειρίες που απέκτησαν κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους, ενώ τους ευχήθηκε Καλή Σταδιοδρομία, ενόψει της επικείμενης αποφοίτησής τους.