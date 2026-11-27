Στις έδρες δύο μεγάλων Σχηματισμών του Στρατού Ξηράς βρέθηκε ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, Στρατηγός Δημήτριος Χούπης. Ειδικότερα, επισκέφθηκε τόσο την Ι Μεραρχία Πεζικού (Ι ΜΠ) «Σμύρνη» όσο και την ΙΙ Μηχανοκίνητη Μεραρχία Πεζικού (ΙΙ Μ/Κ ΜΠ) «Ελασσών».

Στο επίκεντρο η επιχειρησιακή ετοιμότητα

Όπως αναφέρει το ΓΕΕΘΑ, κατά την παραμονή του στις έδρες των δύο Μεραρχιών, ο Αρχηγός ενημερώθηκε για το συνολικό έργο και τις δραστηριότητες των Σχηματισμών. Παράλληλα, έλαβε ενημέρωση για θέματα που αφορούν την επιχειρησιακή ετοιμότητα, αλλά και την εκπαίδευση του προσωπικού.

Πέρα από την παρουσία του στους δύο στρατιωτικούς Σχηματισμούς, το πρόγραμμα του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ περιλάμβανε και επίσκεψη στην Ιερά Μονή Παναγίας Σουμελά στο Βέρμιο.