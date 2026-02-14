Ο Aρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού αντιστράτηγος Γεώργιος Κωστίδης, πραγματοποίησε επίσκεψη στην περιοχή ευθύνης της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Ηπείρου και Μακεδονίας «Μέγας Αλέξανδρος» και της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Θράκης «Θράκη».

Ειδικότερα, ο Αρχηγός επισκέφθηκε την έδρα της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Ηπείρου και Μακεδονίας όπου τον υποδέχτηκε ο διοικητής της αντιστράτηγος Γρηγόριος Μπουντλιάκης, ενημερώθηκε για την αποστολή, τις επιχειρησιακές και τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες και έδωσε κατευθυντήριες οδηγίες στο προσωπικό.

Στη συνέχεια, επισκέφθηκε το 316 Συνεργείο Περιοχής Τεχνικού στην Ξάνθη, όπου τον υποδέχτηκε ο διοικητής της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Θράκης «Θράκη» αντιστράτηγος Παναγιώτης Καβιδόπουλος και περιηγήθηκε στις εγκαταστάσεις του.

Έπειτα, μετέβη στην έδρα της ΧΧV Τεθωρακισμένης Ταξιαρχίας «2ο Σύνταγμα Ιππικού – Έφεσσος» και της 29 Μηχανοποιημένης Ταξιαρχίας Πεζικού «Πόγραδετς», όπου ενημερώθηκε για την αποστολή, τις επιχειρησιακές και τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες του σχηματισμού και έδωσε κατευθυντήριες οδηγίες στο προσωπικό των σχηματισμών.

Τέλος, μετέβη στην έδρα της ΧΧΙ Τεθωρακισμένης Ταξιαρχίας «Πίνδος» στην Κομοτηνή, όπου υποδέχτηκε τον υπουργό Εθνικής ‘Αμυνας Νίκο Δένδια.

Ο υπουργός περιηγήθηκε στις εγκαταστάσεις της Ταξιαρχίας, ενημερώθηκε για την αποστολή και τις δραστηριότητές της καθώς και για την παρεχόμενη εκπαίδευση στο προσωπικό του σχηματισμού.