Ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού, αντιστράτηγος Γεώργιος Κωστίδης, συνοδευόμενος από τον διοικητή της 1ης Στρατιάς «Αχιλλέας» αντιστράτηγο Σταύρο Παπασταθόπουλο και τον διοικητή του Δ’ Σώματος Στρατού «Θράκη» αντιστράτηγο Παναγιώτη Καβιδόπουλο, πραγματοποίησε επίσκεψη στην περιοχή ευθύνης του Δ’ Σώματος Στρατού.

Ο Αρχηγός ΓΕΣ ενημερώθηκε για την διεξαγωγή της τακτικής άσκησης μετά στρατευμάτων «Παρμενίων – 25» και έδωσε οδηγίες και κατευθύνσεις στο προσωπικό των σχηματισμών.

Τέλος, στο πλαίσιο της επίσκεψης του μετέβηκε στο επιτηρητικό φυλάκιο «Σιδηροδρομικής Γέφυρας Πύθιου», όπου ενημερώθηκε για την αποστολή του και συνομίλησε με το προσωπικό.