Επίσκεψη στο Καστελλόριζο, στη μικρονησίδα Ρω και στη Σύμη πραγματοποίησε ο Διευθυντής Στρατιωτικών Ιερέων του ΓΕΕΘΑ, Πρωτοπρεσβύτερος Ταξίαρχος Νεκτάριος Μαρκάκης.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης συναντήθηκε με τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Σύμης κ. Χρυσόστομο και τον Ηγούμενο της Ιεράς Μονής Πανορμίτη, Επίσκοπο Ροδοστόλου κ. Αντώνιο, ενώ βρέθηκε κοντά στο προσωπικό που υπηρετεί στην περιοχή.

Στη Ρω τέλεσε Τρισάγιο στον τάφο της Κυράς της Ρω, Δέσποινας Αχλαδιώτη, ενώ συλλειτούργησε με τον Στρατιωτικό Ιερέα Αρχιμανδρίτη Ταγματάρχη Νικόδημο Σκλέπα στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Μεγίστης.

Σημειώνεται πως οι Στρατιωτικοί Ιερείς βρίσκονται καθημερινά δίπλα στο προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων, στις Μονάδες, στα στρατόπεδα, στις ασκήσεις και στις ακριτικές περιοχές, παρέχοντας πνευματική στήριξη, ανθρώπινη παρουσία και ουσιαστική μέριμνα στα στελέχη και στις οικογένειές τους.

Η αποστολή τους δεν περιορίζεται στην τέλεση των θρησκευτικών καθηκόντων, αλλά αποτελεί διαρκή παρουσία και προσφορά όπου υπηρετεί προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων.