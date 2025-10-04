Με ιδιαίτερη χαρά ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Νέας Ιωνίας, Φιλαδελφείας, Ηρακλείου και Χαλκηδόνος κ. Γαβριήλ υποδέχθηκε το Σάββατο 4 Οκτωβρίου 2025 τον Περιφερειάρχη Αττικής κ. Νίκο Χαρδαλιά στις νέες κατασκηνώσεις της Ιεράς Μητροπόλεως, οι οποίες βρίσκονται στην περιοχή της Σφενδάλης του Δήμου Ωρωπού.

Τον Σεβασμιώτατο πλαισίωναν κληρικοί και μηχανικοί της Ιεράς Μητροπόλεως, ενώ ο κ. Περιφερειάρχης συνοδευόταν από στελέχη της Περιφέρειας Αττικής.

Ο Σεβασμιώτατος ξενάγησε τον κ. Χαρδαλιά στους κοιτώνες, στους χώρους φιλοξενίας, στα μαγειρεία και σε όλες τις εκ βάθρων ανακαινισμένες εγκαταστάσεις της παιδικής κατασκηνώσεως, τον οποίο και ενημέρωσε για την εξέλιξη και την πρόοδο των εργασιών.

Κατά τη διάρκεια της επισκέψεως, ο Σεβασμιώτατος εξέφρασε τις θερμές ευχαριστίες του προς τον κ. Χαρδαλιά για την στήριξη της Περιφέρειας Αττικής στο έργο της τοπικής Εκκλησίας και ιδιαιτέρως για την πολύτιμη συμβολή της στη δημιουργία και ολοκλήρωση των νέων κατασκηνωτικών εγκαταστάσεων, οι οποίες θα φιλοξενήσουν παιδιά και νέους της Ιεράς Μητροπόλεως σε ένα ασφαλές και ποιοτικό περιβάλλον.

Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως