Επίσκεψη επίσκεψη στο ΓΕΣ και συνάντηση με τον Αρχηγό, αντιστράτηγο Γιώργο Κωστίδη πραγματοποίησε ο υποδιοικητής των χερσαίων δυνάμεων των ΗΠΑ που επιχειρούν σε Ευρώπη και Αφρική (USAREUR-AF), αρμόδιος για τις δυνάμεις της Εθνοφρουράς που αναπτύσσονται στις εν λόγω ζώνες, υποστράτηγος Levon E. Cumpton.

Σύμφωνα με το ΓΕΣ, κατά τη διάρκεια της συνάντησης, η οποία διεξήχθη σε εξαιρετικό κλίμα, συζητήθηκε η ενίσχυση των δεσμών των δύο Στρατών μέσω: Ανταλλαγής απόψεων επί θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος και αναζήτησης νέων τομέων και πεδίων συνεργασίας.

Επίσης, στο πλαίσιο της επίσκεψης πραγματοποιήθηκε ενημέρωση με τη συμμετοχή στελεχών του ΓΕΣ και αντιπροσωπείας της USAREUR-AF, κατά την οποία «συζητήθηκαν οι εν εξελίξει και μελλοντικές πρωτοβουλίες της USAREUR-AF στην Ελλάδα και στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου».