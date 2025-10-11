Την Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2025 ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη κ. Μιχάλης Χρυσοχοΐδης επισκέφθηκε τον χώρο του «Ιωνικού Κέντρου» της Ιεράς Μητροπόλεως Νέας Ιωνίας, όπου τον υποδέχθηκε με θέρμη ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ. Γαβριήλ, παρουσία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ιωαννίνων κ. Μάξιμου.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, ο Μητροπολίτης κ. Γαβριήλ ξενάγησε τον κ. Υπουργό στους χώρους του «Ιωνικού Κέντρου», παρουσιάζοντάς του το όραμα της δημιουργίας του, ως τόπου συνάντησης και πνευματικής αναζωογόνησης για τη νέα γενιά, που σκοπό έχει να διασώσει τη μνήμη των αλησμόνητων πατρίδων και να αποτελέσει έναν σύγχρονο χώρο, πολιτισμού, ιστορίας και κοινωνικής προσφοράς.

Ο κ. Χρυσοχοΐδης εξέφρασε τον θαυμασμό του για το σημαντικό έργο που επιτελείται από την Ιερά Μητρόπολη, τονίζοντας ότι αναδεικνύει τη σημασία της συνεργασίας και της κοινωνικής ευθύνης, ενώ ταυτόχρονα αποτελεί μία ζωντανή επένδυση για το μέλλον της τοπικής κοινωνίας.

Ο Μητροπολίτης κ. Γαβριήλ υπογράμμισε τη σημασία της γόνιμης συνεργασίας μεταξύ Πολιτείας και Εκκλησίας για την προαγωγή κοινωφελών έργων και δράσεων που υπηρετούν τον άνθρωπο και την κοινωνία, εκφράζοντας τις ευχαριστίες του προς τον κ. Υπουργό για το ειλικρινές ενδιαφέρον και την στήριξη του.