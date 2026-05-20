Την επίσπευση των διαδικασιών για τον ασφαλή και ταχύτερο επαναπατρισμό των Ελλήνων που συμμετείχαν στον στολίσκο προς τη Γάζα, «Global Sumud Flotilla», έχει δρομολογήσει το υπουργείο Εξωτερικών.

Η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών Λάνα Ζωχιού, στην τακτική ενημέρωση των διπλωματικών συντακτών, είπε σήμερα ότι σύμφωνα με ενημέρωση από τις ισραηλινές Αρχές, οι Έλληνες πολίτες που συμμετέχουν στην αποστολή του στολίσκου αναμένονται σταδιακά στο λιμάνι του Ashdod, όπου και θα ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες καταγραφής και ταυτοποίησης.

Η Λ. Ζώχιου είπε επίσης ότι η πρέσβης της Ελλάδας στο Τελ Αβίβ προγραμματίζει να μεταβεί στον χώρο αύριο το πρωί, με σκοπό να προσφέρει αρωγή και να επισπεύσει τις διαδικασίες για τον ασφαλή και ταχύτερο δυνατό επαναπατρισμό τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στον στολίσκο συμμετείχαν 19 Έλληνες πολίτες.

Ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών έχει ήδη πραγματοποιήσει διαβήματα προς το Ισραήλ, ζητώντας τη διασφάλιση της σωματικής ακεραιότητας των Ελλήνων και την άμεση διεκπεραίωση των διαδικασιών.

Παράλληλα, οι ελληνικές αρχές βρίσκονται σε διαρκή επαφή με τους συγγενείς των επιβαινόντων.

«Απαιτούμε την απόλυτη τήρηση του Διεθνούς Δικαίου, καθώς και τον σεβασμό της αξιοπρέπειας και των δικαιωμάτων των Ελλήνων πολιτών», υπογράμμισε με νόημα η κ. Ζωχιού.