Νέα παρέμβαση πραγματοποίησε σήμερα ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, αποστέλλοντας επιστολή προς την ηγεσία του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, τον υπουργό Χρίστο Δήμα και τον υφυπουργό Νικόλαο Ταχιάο.

Με αυτήν, ζητά την άμεση σύγκληση νέας σύσκεψης, στην οποία θα συμμετάσχουν τόσο όλοι οι αρμόδιοι φορείς όσο και εκπρόσωποι των κατοίκων της Κυψέλης που έχουν πληγεί.

Κύριος στόχος της πρωτοβουλίας αυτής είναι να αντιμετωπιστούν άμεσα τα προβλήματα επικινδυνότητας στα κτήρια της οδού Σπετσών και να δρομολογηθεί η μετεγκατάσταση των ενοίκων.

Παράλληλα, ο δήμαρχος θέτει ως προτεραιότητα την ταχεία ολοκλήρωση των εκθέσεων που αποτυπώνουν το μέγεθος των ζημιών, ζητώντας παράλληλα ένα ξεκάθαρο χρονοδιάγραμμα τόσο για την αποκατάσταση των φθορών όσο και για τη συνέχιση των εργασιών διάνοιξης της σήραγγας για τη Γραμμή 4 του Μετρό.

Η επιστολή του Χάρη Δούκα

«Κύριοι Υπουργοί, σε πρόσφατη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του δήμου Αθηναίων, οι εκπρόσωποι των κατοίκων στις πληγείσες πολυκατοικίες της Κυψέλης, αναφέρθηκαν στην ύπαρξη νεότερων στοιχείων όσον αφορά την κατάσταση επικινδυνότητας των οικοδομών, αλλά και στη συνεχιζόμενη καθυστέρηση για την ολοκλήρωση των αποκαταστάσεων των ζημιών. Όλα αυτά συνεπάγονται τη διαρκή έλλειψη ασφάλειας των κατοίκων, πράγμα που σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να συνεχιστεί.

Ζητούμε την πραγματοποίηση νέας συνάντησης με συμμετοχή των ίδιων μερών, όπως και κατά τη συνάντηση της 16ης Οκτωβρίου 2026 (Υπουργείο, Δήμος Αθηναίων, πραγματογνώμονες ΤΕΕ, Ελληνικό ΜΕΤΡΟ ΑΕ, Ανάδοχος Κοινοπραξία, πληγέντες κάτοικοι) με θέματα:

– Την κατεπείγουσα ενημέρωση για τη διαγνωσθείσα από την Ανάδοχο Κοινοπραξία “κατάσταση άμεσης επικινδυνότητας” και για τις εργασίες άρσης αυτής, όσον αφορά τα κτίρια της οδού Σπετσών.

– Τον συγκεκριμένο σχεδιασμό μετεγκατάστασης των κατοίκων για λόγους ασφάλειας και εργασιών αποκατάστασης.

– Την ολοκλήρωση και κοινοποίηση στον δήμο και τους κατοίκους των επικαιροποιημένων εκθέσεων βλαβών κατόπιν των αυτοψιών απογραφής ζημιών, που πραγματοποιήθηκαν από τριμερές κλιμάκιο μηχανικών (Ανάδοχος, ΤΕΕ, κάτοικοι-δήμος) σε συνέχεια σχετικής συμφωνίας, κατά τη συνάντηση στο Υπουργείο την 16η Οκτωβρίου 2026.

– Τη γνωστοποίηση πλήρους και συνολικού χρονοδιαγράμματος για το σύνολο των πληγεισών πολυκατοικιών, που θα περιλαμβάνει τις μελέτες στατικής επάρκειας και αποκατάστασης σύμφωνα με τον ΚΑΝΕΠΕ και τα έργα αποκατάστασης, με ορίζοντα ολοκλήρωσης πριν την επανέναρξη των εργασιών του ΤΒΜ.

– Την πληροφόρηση για το χρονοδιάγραμμα επανεκκίνησης των εργασιών διάνοιξης της σήραγγας μετά την ολοκλήρωση των αποκαταστάσεων.

Κύριοι Υπουργοί, είναι επιβεβλημένο να προχωρήσουν σωστά, αποτελεσματικά, γρήγορα και με πλήρη διαφάνεια οι εργασίες αποκατάστασης των πληγεισών οικοδομών της Κυψέλης. Σε ένα μείζον θέμα που αφορά την ίδια τη ζωή και την περιουσία των κατοίκων, πρέπει να υπάρχει εμπιστοσύνη και συνεννόηση με την πολιτεία και τους φορείς της.

Αναμένουμε την αποδοχή των αιτημάτων μας».