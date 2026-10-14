Οι Έλληνες χαμογελούσαν χρόνια πριν με το σλόγκαν «μας κακομαθαίνετε, κύριε πρέσβη». Στο βίντεο της διαφήμισης, πράγματι, ο υποτιθέμενος πρέσβης, τους κακομάθαινε με μία «έκφραση υψηλής αισθητικής» από λαχταριστά σοκολατάκια. Ποιος θα φανταζόταν όμως, ότι χρόνια αργότερα μία πρέσβειρα, αληθινή αυτή τη φορά, θα γινόταν διεθνές παράδειγμα προς αποφυγή, επειδή κερνούσε μεν σοκολατάκια αλλά… επιλεκτικά. Η πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα δεν πρόλαβε να κλείσει ούτε χρόνο στη θέση της, αφού χθες αποπέμφθηκε από τον Λευκό Οίκο.

Αιτία: μία σειρά από δημοσιεύματα στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού για πιθανές δωροληψίες και στενό εναγκαλισμό με συγκεκριμένα επιχειρηματικά συμφέροντα.

«Δεν ήταν μέλος της οικογένειάς μου»

«Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ δεν ήταν μέλος της οικογένειάς μου. Έβγαινε με τον γιο μου πριν από πολύ καιρό», δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους έξω από τον Λευκό Οίκο. Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ υπονόησε ότι η αποπομπή της Γκίλφοϊλ οφειλόταν σε πρόσφατες αρνητικές ιστορίες, που ήρθαν στο φως. «Δεν μας άρεσαν αυτά που διαβάζαμε», είπε. Η αναφορά του Τραμπ στην οικογένειά του δεν ήταν τυχαία. Οι Δημοκρατικοί -ενόψει και των επικείμενων ενδιάμεσων εκλογών- προσπαθούν να εγείρουν θέματα για τις «μπίζνες» της οικογένειας Τραμπ.

Οι ομοσπονδιακοί νόμοι στις ΗΠΑ περί διαφθοράς προσώπων που ασκούν δημόσιο λειτούργημα είναι εξαιρετικά πολύπλοκοι και αυστηροί. «Η παραίτησή της δεν την προστατεύει από την ευθύνη» έγραψαν σε σημερινή ανάρτησή τους οι Δημοκρατικοί.

«Η Γκίλφοϊλ χρησιμοποίησε τη θέση της ως αξιωματούχος του Τραμπ για να πλουτίσει, ενώ οι αμερικανικές οικογένειες παλεύουν με το κόστος ζωής». Και συνεχίζει: «Το Κογκρέσο πρέπει να ασκήσει έλεγχο για να κατανοήσει πώς συνέβη αυτό και να ζητήσει εξηγήσεις από την διοίκηση που θεωρείται υπόλογη».

Ο βουλευτής Ρόμπερτ Γκαρσία (από την Καλιφόρνια), ο κορυφαίος Δημοκρατικός στην Επιτροπή Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων, δεσμεύτηκε επίσης να συνεχίσει την έρευνα για τον Γκίλφοϊλ. «Ενώ η θητεία σας ως Πρέσβης στην Ελλάδα μπορεί να πλησιάζει στο τέλος της, η έρευνά μας δεν έχει τελειώσει», έγραψε στο X. «Σας έχουμε θέσει μια σειρά από ερωτήσεις και αναμένουμε με ανυπομονησία τις απαντήσεις σας».

«Το κάνετε αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα»

Σε επιστολή, που έστειλε στην ίδια την Κίμπερλι Γκιλφόιλ, την οποία αποκαλύπτει σήμερα η «Ζούγκλα» ο επικεφαλής της Επιτροπής Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων για τους Δημοκρατικούς, Ρόμπερτ Γκαρσία επισημαίνει πόση βαρύτητα έχει η εκτίμηση (του καταγγέλλοντα, Έρικ Ντέτερς) ότι «το κάνετε αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα».

Επί λέξει ο Γκαρσία αναφέρει: «Οι Αμερικανοί που παλεύουν με το κόστος ζωής είναι εξοργισμένοι που μια συγγενής της οικογένειας Τραμπ, και υψηλόβαθμη αξιωματούχος, νομίζει ότι μπορεί να πείσει κάποιον να πληρώσει τον λογαριασμό της πιστωτικής της κάρτας των 100.000 δολαρίων, πουλώντας πολιτική επιρροή σε πλούσιους δωρητές. Ανησυχώ περαιτέρω για τον ισχυρισμό του δωρητή ότι «το έχετε κάνει αυτό σε περισσότερους από [αυτόν]» και ότι «το κάνετε αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα», εγείροντας ανησυχίες για μια κουλτούρα ατιμωρησίας που επιτρέπεται στην Πρεσβεία των ΗΠΑ στην Αθήνα».

Στην ίδια επιστολή του ο Γκαρσία, αφού εξιστορεί λεπτομερώς τα όσα δημοσιεύτηκαν για την υπόθεση Ντέτερς και την υποτιθέμενη δωροληψία, που προσάπτει στην Κίμπερλι Γκιλφόιλ, αναφέρει τα εξής: «Αυτή η καταγγελλόμενη ανάρμοστη συμπεριφορά εγείρει σοβαρές ανησυχίες σχετικά με τη διαφθορά στον δημόσιο βίο και την εθνική ασφάλεια. Εάν αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ μπορούν να εξαγοραστούν από δωρητές, ο αμερικανικός λαός υφίσταται τις συνέπειες διεφθαρμένων ηγετών που ενδιαφέρονται περισσότερο για τον προσωπικό τους πλουτισμό παρά για το δημόσιο συμφέρον και είναι ευάλωτοι σε εκβιασμούς από ξένες υπηρεσίες πληροφοριών. Ένας εν ενεργεία πρεσβευτής των Ηνωμένων Πολιτειών οφείλει να εκπροσωπεί τη χώρα και όχι τα προσωπικά του οικονομικά συμφέροντα».

Η «Ζούγκλα» αποκαλύπτει την επιστολή που καλεί την Κίμπερλι Γκιλφόιλ σε λογοδοσία

Η επιστολή Γκαρσία καταλήγει με χρονοδιάγραμμα για να προσκομίσει όλα τα απαραίτητα οικονομικά της στοιχεία η Κίμπερλι Γκιλφόιλ στην Επιτροπή μέχρι στις 22 Οκτωβρίου. Αναφέρει χαρακτηριστικά: «Σας ζητώ να διατηρήσετε άμεσα όλα τα οικονομικά αρχεία, τις επικοινωνίες, τις επιστολές, τα τηλεφωνικά αρχεία και όλα τα άλλα έγγραφα που βρίσκονται στην κατοχή σας και σχετίζονται με τα προαναφερθέντα ζητήματα. Επίσης, ζητώ να προσκομίσετε τα ακόλουθα έως τις 22 Οκτωβρίου 2026».

Ακολούθως ο Γκαρσία απαριθμεί όλες τις επικοινωνίες που ζητά να προσκομισθούν και τα οικονομικά στοιχεία της Κίμπερλι ή τις επαφές της (με Αμερικανούς αξιωματούχους) που μπαίνουν στο μικροσκόπιο του ελέγχου. Ενδιαφέρον έχει η τελευταία αποστροφή της αυστηρής του επιστολής που κάνει αναφορά σε «δώρα και δοσοληψίες». Ζητεί συγκεκριμένα: «Όλα τα προσωπικά οικονομικά αρχεία, συμπεριλαμβανομένων των αρχείων όλων των πληρωμών που σας έγιναν για συμβουλευτικές υπηρεσίες, τυχόν δώρα που σας παρασχέθηκαν από μη συγγενείς και όλα τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις σας».

Καταλήγοντας στην επιστολή του, που θέτει όριο να προσκομισθούν τα στοιχεία αυτά στην Επιτροπή Εποπτείας την 22α Οκτωβρίου επισημαίνει την βαρύτητα του θεσμικού της ρόλου γράφοντας: «Η Επιτροπή Εποπτείας και Κυβερνητικής Μεταρρύθμισης αποτελεί την κύρια επιτροπή εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων και διαθέτει ευρείες αρμοδιότητες για τη διερεύνηση «οποιουδήποτε ζητήματος» ανά «πάσα στιγμή», δυνάμει του Κανόνα Χ της Βουλής».

Δείτε το έγγραφο στην πρωτότυπη μορφή του:

Σημειώνεται ότι η Κίμπερλι Γκιλφόιλ στην ανάρτησή της απορρίπτει όλους τους σε βάρος της ισχυρισμούς και επισημαίνει ότι «θα υπερασπιστεί σθεναρά το όνομά της».