Επιμέλεια: Γιάννης Παναγιωτακόπουλος

Μετά από καθυστέρηση μερικών ημερών, δημοσιεύτηκε το πολυαναμενόμενο ΦΕΚ Β’ 5565/17.10.2025, με το οποίο ανακοινώνεται η επαναφορά του Δακτυλίου στο κέντρο της Αθήνας από τη Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2025, έως και τις 10 Ιουλίου 2026.

Όπως προβλέπεται, οι άδειες κυκλοφορίας που είχαν χορηγηθεί για τις περιόδους 2023-2024 και 2024-2025 θα παραμείνουν σε ισχύ και για τη φετινή περίοδο.

Περιοχή εφαρμογής

Ο Δακτύλιος καλύπτει το κέντρο της Αθήνας εντός των ορίων που σχηματίζουν οι εξής λεωφόροι και δρόμοι: Λ. Αλεξάνδρας, Ζαχάρωφ, Λ. Μεσογείων, Φειδιππίδου, Μιχαλακοπούλου, Σπύρου Μερκούρη, Βρυάξιδος, Υμηττού, Ηλ. Ηλιού, Ανδρ. Φραντζή, Λ. Ανδρ. Συγγρού, Χαμοστέρνας, Πειραιώς, Ιερά Οδός, Λ. Κωνσταντινουπόλεως, Αχιλλέως, Πλατεία Καραϊσκάκη, Καρόλου, Μάρνη, 28ης Οκτωβρίου (Πατησίων) και ξανά Λ. Αλεξάνδρας.

Ώρες και ημέρες ισχύος

Δευτέρα έως Πέμπτη: 07:00 – 20:00

Παρασκευή: 07:00 – 15:00

Σάββατα, Κυριακές, επίσημες αργίες και ημέρες απεργίας στα ΜΜΜ, ο Δακτύλιος δεν ισχύει.

Για ΙΧ και φορτηγά ιδιωτικής χρήσης έως 2,2 τόνους επιτρέπεται εκ περιτροπής κυκλοφορία με βάση το μονό ή ζυγό τελευταίο ψηφίο της πινακίδας.

Εξαιρέσεις

Απαλλάσσονται από τους περιορισμούς οχήματα με ειδικές άδειες από τη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής, σύμφωνα με την ΚΥΑ 195948/07.10.2024 (ΦΕΚ 5627/Β’). Οι κάτοχοι μπορούν να εκδώσουν ειδικό σήμα για κατ’ εξαίρεση κυκλοφορία μέσω της ψηφιακής πύλης gov.gr, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή.

Το σήμα αφορά:

Αμιγώς ηλεκτρικά και υβριδικά οχήματα, καθώς και οχήματα φυσικού αερίου και υγραερίου.

Αυτοκίνητα EURO 6 με εκπομπές CO₂ κάτω από 120 g/km (NEDC), ταξινομημένα έως 31/12/2020.

Αυτοκίνητα EURO 6 με εκπομπές CO₂ κάτω από 145 g/km (WLTP), ταξινομημένα από 01/01/2021 και μετά.

Τα μέτρα δεν εφαρμόζονται στις λεωφόρους και δρόμους που ορίζουν τον μικρό Δακτύλιο.

Πηγή: Εθνικό Τυπογραφείο