Στη φυλακή οδηγείται εκ νέου ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, μετά την απόφαση του ποινικού τμήματος του Αρείου Πάγου να αναιρέσει το βούλευμα του δικαστικού συμβουλίου, βάσει του οποίου είχε αποφυλακιστεί ο καταδικασμένος σε 17 φορές ισόβια «αρχηγός» της 17 Νοέμβρη.

Το ανώτατο δικαστήριο έκανε δεκτή τη σχετική πρόταση του αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ο οποίος είχε αναλάβει να μελετήσει την απόφαση του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Πειραιά, κατόπιν παραγγελίας του Εισαγγελέα του Ανώτατου Δικαστηρίου.

Σημειώνεται ότι το Δικαστικό Συμβούλιο (Συμβούλιο Εφετών Πειραιά) είχε αποφασίσει αρχικά την αποφυλάκιση του Γιωτόπουλου, λαμβάνοντας υπόψη τη θετική του διαγωγή εντός του σωφρονιστικού καταστήματος, το γεγονός ότι επέστρεφε κανονικά από τις άδειες που του είχαν χορηγηθεί τα τελευταία χρόνια, καθώς και την απόκτηση διδακτορικού τίτλου κατά τη διάρκεια της κράτησής του.

Μετά την έκδοση του βουλεύματος του Ε΄ Ποινικού Τμήματος του Αρείου Πάγου, το οποίο έκανε δεκτή την εισήγηση του αντεισαγγελέα Σοφοκλή Λογοθέτη για αναίρεση της απόφασης του δικαστικού συμβουλίου του Εφετείου Πειραιά, ο Γιωτόπουλος θα συλληφθεί εκ νέου και θα οδηγηθεί πίσω στις φυλακές Κορυδαλλού.

Συγκεκριμένα, αναμένεται να μεταφερθεί στη Γ.Α.Δ.Α. και στη συνέχεια στην Εισαγγελέα Πειραιώς, προτού καταλήξει και πάλι στον Κορυδαλλό.

Να υπενθυμίσουμε πως η νομική τροπή ξεκίνησε όταν ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνος Τζαβέλλας, έδωσε εντολή στον αντεισαγγελέα Σοφοκλή Λογοθέτη να εξετάσει το σκεπτικό αποφυλάκισης του Εφετείου Πειραιά.

Ο κ. Λογοθέτης κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η απελευθέρωση του αρχηγού της οργάνωσης ήταν εσφαλμένη. Σύμφωνα με την κρίση του, ο πολύισοβίτης δεν έχει εκτίσει το απαιτούμενο από τον νόμο ανώτατο όριο ποινής των 25 ετών, ενώ παράλληλα δεν πληρούνται ούτε οι ουσιαστικές προϋποθέσεις για την αποφυλάκισή του. Αυτός ήταν και ο λόγος που προχώρησε στην άσκηση αναίρεσης κατά του επίμαχου βουλεύματος.

Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος βρίσκεται στη φυλακή από το 2002, έτος κατά το οποίο ξεκίνησε η εξάρθρωση της 17Ν. Κατά τη διάρκεια της κράτησής του, δεν εξέφρασε ποτέ μεταμέλεια για τη δράση του, ούτε αποδέχτηκε τον ρόλο του ηθικού αυτουργού για τις δολοφονίες που του καταλογίστηκαν.

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι πέρα από τον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο, έγκλειστοι για τη δραστηριότητά τους στην τρομοκρατική οργάνωση παραμένουν επίσης ο Δημήτρης Κουφοντίνας, καθώς και τα αδέλφια Σάββας και Χριστόδουλος Ξηρός, οι οποίοι εκτίουν πολυετείς ποινές ισόβιας κάθειρξης.