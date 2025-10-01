Ολοκληρώθηκε στο ΣΤ’ Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Αθηνών η πολύκροτη υπόθεση της κλοπής από την Εθνική Πινακοθήκη, με το δικαστήριο να επιβάλλει κάθειρξη πέντε ετών στον κατηγορούμενο, χωρίς αναγνώριση ελαφρυντικών.

Ο άνδρας, που μέχρι πρότινος ήταν σε κατ’ οίκον περιορισμό με «βραχιολάκι», οδηγείται πλέον στη φυλακή.

Δείτε τι είχε πει στη «Ζούγκλα» ο Γιώργος Σαρματζόπουλος, ο οποίος ήταν αυτός που το έκανε και μάλιστα με τέτοιο τρόπο που δικαίως χαρακτηρίστηκε «φαντομάς».

Ο ίδιος είχε δεχθεί να μας μιλήσει και να μοιραστεί με τους θεατές του Youtube αλλά και τους αναγνώστες, την περιπέτειά του αλλά και το άγνωστο παρασκήνιο, μέχρι να ομολογήσει και να επιστρέψει τους πίνακες πίσω.

Ακολουθεί η συνέντευξη: