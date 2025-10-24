Επιμέλεια: Άννα Δόλλαρη

Αποχαιρετούν την Κρήτη οι γονείς της τρίχρονης Βρετανίδας, που νοσηλεύεται στη ΜΕΘ Παίδων του ΠΑΓΝΗ, μετά από το τραγικό περιστατικό σε ξενοδοχείο της Ρόδου. Το παιδί είχε βρεθεί χωρίς τις αισθήσεις του στον πυθμένα ιδιωτικής πισίνας, όπου η οικογένεια έκανε διακοπές.

Εκτός απροόπτου σήμερα (24/10) το μεσημέρι, αναμένεται να προσγειωθεί στο Ηράκλειο ιδιωτικό ελικόπτερο-ασθενοφόρο, το οποίο θα παραλάβει το κοριτσάκι, για να το μεταφέρει στη Μεγάλη Βρετανία.

Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας «ΠΑΤΡΙΣ», οι γονείς κάνουν έναν υπεράνθρωπο αγώνα να επαναπατρίσουν το παιδί τους, όσο εκείνο βρίσκεται ακόμη στη ζωή. Το τρίχρονο κοριτσάκι, παραμένει διασωληνωμένο στη ΜΕΘ Παίδων, χωρίς δυστυχώς να παρουσιάζει σημάδια βελτίωσης.

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε στις 14 Οκτωβρίου. Το παιδί μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο της Ρόδου και το ίδιο βράδυ, με αεροσκάφος του ΕΚΑΒ στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, όπου εισήχθη άμεσα στην Εντατική και διασωληνώθηκε.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των γιατρών, το κοριτσάκι παρέμεινε μέσα στο νερό για περίπου δέκα λεπτά, γεγονός που προκάλεσε σοβαρότατες εγκεφαλικές και άλλες βλάβες σε ζωτικά του όργανα.

Οι γονείς, γνωρίζοντας την κρισιμότητα της κατάστασης, επιθυμούν να επιστρέψουν στη χώρα τους με το παιδί τους.

Πηγή: ΠΑΤΡΙΣ