Την απόφασή του να επιστρέψει στην πλατεία Συντάγματος και στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη καθημερινά ανακοίνωσε ο Πάνος Ρούτσι.

Συγκεκριμένα όπως δήλωσε, από την Κυριακή 26 Οκτωβρίου θα στέκεται στο σημείο όπου γράφτηκε με κόκκινη μπογιά το όνομα του παιδιού του και όλων των παιδιών που χάθηκαν άδικα.

Παράλληλα κάλεσε όσους τον στήριξαν αυτό το διάστημα να συνεχίσουν να βρίσκονται δίπλα του κάθε βράδυ, για να τιμήσουν τα ονόματα των θυμάτων και να διατηρήσουν ζωντανή τη μνήμη τους.

Ο πατέρας του άτυχου Ντένις, που βρήκε τραγικό θάνατο στο δυστύχημα των τρένων στα Τέμπη και ο οποίος έκανε 23 ημέρες απεργία πείνας έξω από τη Βουλή, τόνισε ότι θα επιστρέψει το βράδυ της Κυριακής στο σημείο.

«Από σήμερα, από εδώ και πέρα θα βρίσκομαι κάθε βράδυ στο Σύνταγμα, ακριβώς στο σημείο που γράφτηκε με κόκκινη μπογιά το όνομα του παιδιού μου και όλων των παιδιών», δηλώνει μεταξύ άλλων.

Ο Ρούτσι απηύθυνε επίσης μήνυμα προς τον Πρωθυπουργό, καλώντας τον να μην προκαλέσει εντάσεις με τον κόσμο που θα συγκεντρωθεί ειρηνικά στο Σύνταγμα.

Με τη συνεχή παρουσία του στο κέντρο της Αθήνας, ο πατέρας επιδιώκει να κρατήσει ζωντανό το αίτημα για Δικαιοσύνη και να μετατρέψει τον προσωπικό του αγώνα σε συλλογική πράξη μνήμης και αξιοπρέπειας.

Επιμέλεια: Xρύσανθος Αναγνώστου