Σε εξέλιξη βρίσκεται το κύμα επιστροφής των εκδρομέων του Δεκαπενταύγουστου προς το λεκανοπέδιο της Αττικής. Η κίνηση είναι ιδιαίτερα αυξημένη στο ρεύμα εισόδου της Εθνικής Οδού Αθηνών-Κορίνθου, με τους οδηγούς να καλούνται να οπλιστούν με υπομονή.

Συγκεκριμένα, στην Αθηνών – Κορίνθου (ρεύμα εισόδου), καταγράφονται χαμηλές ταχύτητες στο τμήμα του αυτοκινητοδρόμου από τα Μέγαρα έως και τη Νέα Πέραμο, ενώ μικρές καθυστερήσεις και αναμονή παρατηρούνται στον σταθμό διοδίων της Ελευσίνας.

Στην Αθηνών – Λαμίας (ρεύμα εισόδου), στον αντίποδα, η ροή των οχημάτων διεξάγεται ομαλά και δεν έχουν αναφερθεί κυκλοφοριακά προβλήματα ή μποτιλιαρίσματα.

Βίντεο από τα διόδια Πολυμύλου:

Πάνω από 58.000 οχήματα επέστρεψαν σε 12 ώρες

Αποκαλυπτικά για τον μεγάλο όγκο των εκδρομέων που επιστρέφουν στις βάσεις τους είναι τα επίσημα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα από την Τροχαία.

Συγκεκριμένα, κατά το δωδεκάωρο από τις 06:00 το πρωί έως τις 18:00 το απόγευμα της σημερινής ημέρας, εισήλθαν στην Αττική συνολικά 58.051 οχήματα. Η κατανομή των διελεύσεων έχει ως εξής:

36.200 οχήματα πέρασαν από τα διόδια της Ε.Ο. Αθηνών-Κορίνθου.

21.851 οχήματα διήλθαν από τα διόδια της Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας.

Μέτρα στο οδικό δίκτυο και απαγόρευση κυκλοφορίας φορτηγών

Με στόχο την ασφαλή μετακίνηση των πολιτών και την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων, η Τροχαία έχει θέσει σε πλήρη εφαρμογή αυξημένα μέτρα αστυνόμευσης και ελέγχου σε όλο το μήκος του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου της χώρας.

Προκειμένου να διευκολυνθεί η μαζική επιστροφή των αδειούχων, υπενθυμίζεται ότι ισχύει απαγόρευση κυκλοφορίας για όλα τα φορτηγά οχήματα με μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος άνω των 3,5 τόνων στο ρεύμα εισόδου. Το μέτρο αυτό θα παραμείνει σε ισχύ έως τις 23:00 απόψε το βράδυ.