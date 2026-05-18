Επιστρέφουν στις βάσεις τους, οι συστοιχίες Patriot των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων, οι οποίες είχαν σταλεί στη Θράκη, για την προστασία μέρους της βουλγαρικής επικράτειας, και στην Κάρπαθο, για προστασία της Κύπρου.

Η εν λόγω απόφαση εγκρίθηκε από το ΚΥΣΕΑ. Σημειώνεται ότι η μεταφορά των Patriot είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στους κόλπους της Άγκυρας. Ειδικά για την μεταφορά τους στην Κάρπαθο, το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών είχε προβεί σε σχετική ανακοίνωση, κάνοντας λόγο για «αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς των νησιών του Αιγαίου».

Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, αποφασίστηκε επίσης η αποστολή ακόμη ενός τεθωρακισμένου οχήματος τύπου M113 στον Λίβανο. Υπενθυμίζεται ότι στην περιοχή έχουν ήδη αναπτυχθεί 11 αντίστοιχα οχήματα από τα αποθέματα των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων, στο πλαίσιο της διμερούς συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών.

Κατά τη συνεδρίαση, το ΚΥΣΕΑ ενέκρινε ακόμη την προμήθεια των ιταλικών φρεγατών Bergamini (2+2), καθώς και το πρόγραμμα αναβάθμισης των φρεγατών ΜΕΚΟ.

Τα συγκεκριμένα εξοπλιστικά προγράμματα, όπως και η προμήθεια κρυπτοσυσκευών, έχουν ήδη λάβει την έγκριση της Βουλής.

Παράλληλα, ο Υπουργός Εξωτερικών ενημέρωσε το Συμβούλιο για τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Σύμφωνα με πληροφορίες, στη συνεδρίαση συζητήθηκαν και οι ελληνοτουρκικές σχέσεις, υπό το πρίσμα των κινήσεων της Άγκυρας, και ιδιαίτερα της προώθησης νομοσχεδίου που συνδέεται με το δόγμα της «Γαλάζιας Πατρίδας».