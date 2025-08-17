Στην Αθήνα επιστρέφουν σταδιακά οι πρώτοι αδειούχοι του Αυγούστου, καθώς και όσοι εκμεταλλεύτηκαν το τριήμερο του Δεκαπενταύγουστου για μια σύντομη απόδραση.

Από νωρίς το πρωί, η κίνηση στα διόδια της Ελευσίνας προς την πρωτεύουσα είναι ιδιαίτερα αυξημένη.

Ήδη από τις 3 το μεσημέρι παρουσιάζονται προβλήματα στην κυκλοφορία, κυρίως στην περιοχή των Αγίων Θεοδώρων και των Μεγάρων, όπου σημειώνονται καθυστερήσεις για τους εκδρομείς που επιστρέφουν.

Η κίνηση αναμένεται να ενταθεί περαιτέρω τις επόμενες ώρες, καθώς χιλιάδες οχήματα κατευθύνονται προς την Αθήνα.