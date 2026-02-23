Σε πλήρη εξέλιξη είναι από το απόγευμα η επιστροφή των εκδρομέων που έφυγαν από την Αθήνα, το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας (23/2). Η κίνηση σταδιακά αυξάνεται, με τα πρώτα προβλήματα να εντοπίζονται αυτή την ώρα στην Εθνική Οδό Αθηνών – Κορίνθου.

Συγκεκριμένα, κίνηση παρατηρείται στην Αθηνών – Κορίνθου και συγκεκριμένα στο ύψος της Κινέτας, όπου νωρίτερα υπήρξε και σύγκρουση δύο αυτοκινήτων στο ρεύμα προς Κόρινθο.

Με μειωμένες ταχύτητες κινούνται και οι οδηγοί από τα Μέγαρα έως και το Μεγάλο Πεύκο.

Αυξημένη κίνηση υπάρχει σε Κινέτα και Μέγαρα, στην Εθνική Οδό Αθηνών – Κορίνθου, καθώς σήμερα επιστρέφει στην Αθήνα η μεγάλη πλειονότητα των εκδρομέων.

Προβλήματα υπάρχουν και στο ρεύμα εισόδου στην Εθνική Οδό Αθηνών – Λαμίας.

Αντίστοιχη εικόνα παρατηρείται και στην Αθηνών-Λαμίας όπου παρατηρείται αυξημένη κίνηση στο οδικό τμήμα από το Σχηματάρι μέχρι τη Μαλεσίνα καθώς και στο ύψος των διοδίων των Αφιδνών.

Αυξημένη είναι η κίνηση και στην Αττική Οδό. Σύμφωνα με σχετική ενημέρωση παρατηρούνται καθυστερήσεις 5′ έως 10′ από την Παιανία έως τη Μαραθώνος.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα 5΄-10΄από Παιανία έως Μαραθώνος. — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) February 23, 2026

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΑΣ, από τις 6 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα συνολικά 49.738 οχήματα έχουν επιστρέψει στην Αττική. Συγκεκριμένα, 22.072 αυτοκίνητα μέσω της Αθηνών-Λαμίας και 27.666 μέσω της Αθηνών-Κορίνθου.

Επισημαίνεται ότι η Τροχαία έχει απαγορεύσει την κίνηση φορτηγών ωφελίμου φορτίου άνω των 3,5 τόνων στις Εθνικές Οδούς. Παράλληλα, περίπου 47.300 αυτοκίνητα είχαν κινηθεί εκτός Αττικής, από την Αθηνών – Κορίνθου, ενώ πάνω από 41.000 κινήθηκαν στην Αθηνών – Λαμίας.

Γεμάτα επιστρέφουν τα ΚΤΕΛ

Μεγάλη κινητικότητα παρατηρείται στους σταθμούς των ΚΤΕΛ από νωρίς το απόγευμα της Καθαράς Δευτέρας.

​

​Συγκεκριμένα, περισσότερα από 150 δρομολόγια έχουν προγραμματιστεί να πραγματοποιηθούν σήμερα από την Πάτρα, μεταφέροντας το μεγάλο πλήθος εκδρομέων που συμμετείχαν στις εκδηλώσεις του Πατρινού Καρναβαλιού.

Το σκηνικό στις αποβάθρες είναι μοναδικό, καθώς πολλοί από τους επιβάτες δεν δίστασαν να ταξιδέψουν φορώντας ακόμα τις αποκριάτικες στολές τους, μεταφέροντας το χρώμα και το κέφι της Πάτρας απευθείας στον σταθμό του Κηφισού.

Τα μέτρα της Τροχαίας έξω από τα ΚΤΕΛ Κηφισού είναι αυξημένα, με τους αστυνομικούς να μην επιτρέπουν να προσεγγίσει κανένα ΙΧ το εσωτερικό του σταθμού.