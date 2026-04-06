Ο Δήμος Αθηναίων ανακοίνωσε ότι από τις 7 Απριλίου 2026 οι κάτοχοι αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών, θα έχουν τη δυνατότητα να παραλάβουν τις άδειες οδήγησης που τους είχαν αφαιρεθεί από τη Δημοτική Αστυνομία, με στόχο τη διευκόλυνση των μετακινήσεων, ενόψει της πασχαλινής περιόδου.

Η διαδικασία παραλαβής πραγματοποιείται με την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών, τα οποία περιλαμβάνουν:

–άδεια κυκλοφορίας οχήματος

-ασφαλιστήριο συμβόλαιο

-αστυνομική ταυτότητα ή θεωρημένη εξουσιοδότηση σε περίπτωση παραλαβής από τρίτο πρόσωπο

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία της Δημοτικής Αστυνομίας, στη διεύθυνση Λιοσίων 22 (ισόγειο), καθημερινά από τις 09:00 έως τις 14:30.

Ωστόσο, από τη ρύθμιση εξαιρούνται συγκεκριμένες περιπτώσεις. Δεν επιστρέφονται άδειες οδήγησης που έχουν αφαιρεθεί για σοβαρές παραβάσεις, όπως:

-στάθμευση σε ράμπες ΑμεΑ

-παραβάσεις των σημάτων Ρ-71 και Ρ-72

-περιπτώσεις εκτέλεσης αποφάσεων δικαστικών αρχών

Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στα μέτρα διευκόλυνσης των πολιτών κατά την διάρκεια της εορταστικής περιόδου του Πάσχα.